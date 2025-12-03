Терънс Крауфорд загуби една от титлите си заради неплатени такси

Световният боксов съвет (WBC) лиши Терънс Крауфорд от титлата му в категория 76 кг в сряда, наричайки неплащането на санкционни такси за последните му два мача „шамар в лицето“.

Президентът на WBC Маурисио Сюлейман прочете прессъобщение, в което се уточнява, че непобеденият Крауфорд, след като победи Канело Алварес през септември в Лас Вегас, е отказал да плати 300 000 долара санкционни такси – или 0,6% от хонорара си от 50 милиона долара – след като преди това вече беше отказал да плати и за победата си над Израил Мадримов през август 2024 г. в категория „младша средна“.

„Той забрави как стигна до това да печели 50 милиона долара“, каза Сюлейман.

Бордът на WBC след това гласува срещата между временния шампион Кристиан Мбили и английския боксьор Хамза Шираз да бъде oбявена за мач за вече освободената титла.

Лестър Мартинес, който направи равенство срещу Мбили на галавечерта Крауфорд–Алварес, бе определен като следващ претендент за победителя от Мбили–Шираз, реши бордът.