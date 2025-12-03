Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алекса Каратанчева се класира за втория кръг в Анталия

Алекса Каратанчева се класира за втория кръг в Анталия

  • 3 дек 2025 | 10:45
  • 313
  • 0
Алекса Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната квалификантка елиминира Нина Радованович (Франция). Българката направи серия от четири поредни гейма и поведе с 5:2, когато съперничката ѝ реши да се откаже заради физически проблем след 33 минути на корта.

Така Каратанчева очаква за място на четвъртфиналите победителката от мача между номер 8 Меделиф Хагеман (Нидерландия) и Джулиана Бестети (Италия).

В схемата на сингъл участва и Юлия Стаматова, която по-късно днес ще играе срещу 18-годишната британка Руби Куулинг.

Стаматова вече започна с успех на двойки, като заедно със Селина Атай (Турция) победиха Аделина Лачинова (Латвия) и Кларя Вая (Сърбия) с 2:6, 6:2, 10-4.

Каратанчева и беларускинята с български паспорт Уляна Храбавец пък ще стартират този следобед при дуетите срещу румънките Дария Байлан и Алексия Траска.

