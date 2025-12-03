Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Баскетболен клуб "Пирин 1970" пише история

Баскетболен клуб "Пирин 1970" пише история

  • 3 дек 2025 | 10:24
  • 299
  • 0
Баскетболен клуб "Пирин 1970" пише история

На 07.12.2025 година в зала "Скаптопара" - Благоевград ще се проведе Коледен баскетболен фестивал за момчета до 10 години, на който клубът ще бъде домакин.

Ето какво написаха от БК "Пирин 1970":

"За първи път в баскетболната история на Благоевград ще имаме местен клуб, който ще участва с два отбора в една възраст, а именно БК "Пирин 1970"!

Страхотните ни млади момчета ще бъдат разпределени в два отбора под ръководството на треньорите Боян Тенев и Светослав Чимев. БК "Пирин 1970" и БК "Пирин 1970" - 1 ще изиграят общо четири двубоя през деня, а официалната програма за фестивала ще бъде публикувана в следващите дни.

Щастливи сме от факта, че интересът към баскетбола и клубът ни достига нови граници, което е показател за страхотната работа, свършена от треньорите и ръководството ни!"- написаха от Пирин 1970.

