Косич: Ядосани сме, ще видим срещу ЦСКА какво ще се случи

  • 28 ное 2025 | 19:56
  • 2816
  • 2

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич заяви след нулевото домакинско равенство срещу Монтана, че отборът не е в добра форма и е ядосан от този факт. Въпреки това той се надява, че "смърфовете" ще покажат друго лице още в следващия шампионатен двубой, който е гостуване на ЦСКА.

"Можем да намерим много извинения, но днес Монтана се защитава добре и ние не намерихме решението. Когато имахме шансове, не бяхме добре в завършващата фаза. Не сме в добър момент, не се получават много нещата. Това е, трябва да останем заедно.

Срещу подобна защита трябва да въртиш добре топката, да намираш шансове и да си подготвен за тях. Не сме отбор, който създава 10-15 положения. От друга страна съперникът има бързи футболисти, стреля отдалеч. Труден мач. Не сме разочаровани, а ядосани.

Трябва да намерим добрата форма и добрите решения. Не сме в добра форма. Трябва да увеличим качеството на играта. Надявам се, че в следващата среща ще сме по-добри.

Когато резултатът не е позитивен, енергията е по-различна. Нуждаем се от повече - не само от младите състезатели, но и от опитните. Искаме да сме на върха, но всеки двубой е труден. Трябва да сме заедно и да приемем, че не бяхме достатъчно добри в последните два двубоя.

ЦСКА? Те са в различна форма и ние сме в различна форма, но да видим какво ще се случи", завърши Душан Косич.

