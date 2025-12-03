Габриела Георгиева: Не мисля, че можеше да дам по-добър резултат на 200 м гръб

Габриела Георгиева смята, че се е представила оптимално в дисциплината 200 м гръб на Еропейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Българката финишира за 2:07.26 мин. и се нареди на 11-то място в подреждането на дисциплината. Георгиева беше шеста в своята полуфинална серия, която беше спечелена от британката Кейти Шанахан с 2:03.73 мин.

"Еднакво се чувствам, както сутринта. Нищо по-различно. Категорично не мисля, че можеше да дам по-добър резултат", сподели тя в интервю за БНТ.

За нея предстои участие на 100 и 50 м гръб, макар да не е обнадеждена за дисциплините.

"Аз съм такава, че ако не тръгне в първата дисциплина и до края, няма да се получат нещата", твърди Георгиева.