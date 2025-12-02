Габриела Георгиева и Дарен Кирилов отпаднаха на полуфиналите на 200 метра гръб

Габриела Георгиева и Дарен Кирилов отпаднаха на полуфиналите в първата вечерна сесия на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Георгиева завърши 11-а на 200 метра гръб за жени с 2:07.26 минути. Българката свали малко от времето си от сутрешните серии, когато плува за 2:07.54 минута, но и това постижение бе далеч от националния й рекорд в дисциплината и не бе достатъчно за влизане във финал.

Дебютантът на голям форум Дарен Кирилов остана 13-и в полуфиналите на 200 метра гръб при мъжете с време 1:52.93 минута. 18-годишният русенец слезе за втори път в рамките на две седмици под 1:53, след като през ноември подобри националния рекорд с 1:52.25 минута, но това бе далеч от необходимото за влизане сред осемте финалисти.

Утре българското участие на шампионата в Люблин продължава със старта на Диана Петкова в нейната коронна дисциплина 100 метра съчетано.