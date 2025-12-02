Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Габриела Георгиева и Дарен Кирилов отпаднаха на полуфиналите на 200 метра гръб

Габриела Георгиева и Дарен Кирилов отпаднаха на полуфиналите на 200 метра гръб

  • 2 дек 2025 | 22:12
  • 316
  • 2
Габриела Георгиева и Дарен Кирилов отпаднаха на полуфиналите на 200 метра гръб

Габриела Георгиева и Дарен Кирилов отпаднаха на полуфиналите в първата вечерна сесия на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Георгиева завърши 11-а на 200 метра гръб за жени с 2:07.26 минути. Българката свали малко от времето си от сутрешните серии, когато плува за 2:07.54 минута, но и това постижение бе далеч от националния й рекорд в дисциплината и не бе достатъчно за влизане във финал.

Дебютантът на голям форум Дарен Кирилов остана 13-и в полуфиналите на 200 метра гръб при мъжете с време 1:52.93 минута. 18-годишният русенец слезе за втори път в рамките на две седмици под 1:53, след като през ноември подобри националния рекорд с 1:52.25 минута, но това бе далеч от необходимото за влизане сред осемте финалисти.

Утре българското участие на шампионата в Люблин продължава със старта на Диана Петкова в нейната коронна дисциплина 100 метра съчетано.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Петима българи не преодоляха сериите на Европейското по плуване

Петима българи не преодоляха сериите на Европейското по плуване

  • 2 дек 2025 | 15:51
  • 433
  • 1
Два полуфинала за България в първия ден на Европейското в малък басейн

Два полуфинала за България в първия ден на Европейското в малък басейн

  • 2 дек 2025 | 14:39
  • 829
  • 2
Петър Мицин откри българското участие на Европейското с 12-то място

Петър Мицин откри българското участие на Европейското с 12-то място

  • 2 дек 2025 | 12:20
  • 792
  • 1
Олимпийска шампионка по плуване е със спрени състезателни права за две години

Олимпийска шампионка по плуване е със спрени състезателни права за две години

  • 1 дек 2025 | 19:51
  • 3860
  • 0
Седем българи на Европейското по плуване в 25-метров басейн

Седем българи на Европейското по плуване в 25-метров басейн

  • 1 дек 2025 | 16:56
  • 1194
  • 0
Поредeн международен успех за бургаските ветроходци

Поредeн международен успех за бургаските ветроходци

  • 1 дек 2025 | 16:37
  • 531
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 1:1 Атлетико М, пропуск на Рафиня

Барселона 1:1 Атлетико М, пропуск на Рафиня

  • 2 дек 2025 | 23:28
  • 6152
  • 162
Фулъм 4:5 Манчестър Сити, осем минути добавено време

Фулъм 4:5 Манчестър Сити, осем минути добавено време

  • 2 дек 2025 | 23:05
  • 6104
  • 15
Ювентус 1:0 Удинезе, гостите си вкараха автогол

Ювентус 1:0 Удинезе, гостите си вкараха автогол

  • 2 дек 2025 | 22:00
  • 2402
  • 2
Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

  • 2 дек 2025 | 23:02
  • 317
  • 0
Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 24236
  • 22
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 29764
  • 30