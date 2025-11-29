Казийски, Соколов и Халкбанк с 5-и успех в Турция

Бившите национали Матей Казийски, Цветан Соколов и техният клуб Халкбанк (Анкара) записаха 5-а победа в турската Ефелер лига.

Воденият от Радостин Стойчев, Халкбанк се наложи у дома над Кушгьоз Измир Винч Акуш Беледийеспор с 3:0 (25:15, 25:22, 25:15) в мач от 7-ия кръг, който се игра пред 250 зрители.

41-годишният Матей Казийски реализира 11 точки (4 аса, 54% ефективност в атака, 38% перфектно и 75% позитивно посрещане - +8) и бе най-резултатен за Халкбанк.

35-годишният Цветан Соколов добави още 7 точки (1 блок, 48% ефективност в атака - +4) за два гейма игра.

Йонди Леал също реализира 11 точки (1 блок, 67% ефективност в атака, 6% перфектно и 25% позитивно посрещане - +6).

Виктор Кардосо стана най-резултатен за гостите с 9 точки.

Така Халкбанк е четвърти във временното класиране с актив от 14 точки (5 победи, 2 загуби).