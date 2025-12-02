Поредно разследване посочи полицията за виновник за трагедията на "Хилзбъро"

Дългото независимо разследване на трагедията на "Хилзбъро" отново посочи, че вината е у полицията. Това се случва почти 36 години след бедствието, отнело живота на 97 фенове на Ливърпул. Докладът, публикуван този вторник от Независимата служба за полицейско поведение (IOPC), заключи, че 12 бивши полицейски служители е трябвало да отговарят за случаи на сериозно неправомерно поведение, ако все още са били на служба.

Трагедията се случи на 15 април 1989 г., по време на полуфинала за Купата на Англия между Ливърпул и Нотингам Форест в Шефилд, когато стотици запалянковци бяха притиснати в зона, оградена с решетки, което доведе до едно от най-тежките бедствия на спортни съоръжения. Въпреки че по онова време полицията приписа отговорността на предполагаемото поведение на привържениците, тази версия винаги е била оспорвана от оцелели и роднини на жертвите.

Докладът, завършен сега след 13 години разследвания и 352 анализирани жалби, потвърждава това, което вече беше установено от по-ранни разследвания: феновете не са имали никаква вина. Напротив, Независимата служба за полицейско поведение разкрива, че 327 показания на служители са били променени веднага след бедствието, в опит на полицията да отклони отговорността.

Вътрешното разследване, проведено от полицията на Уест Мидландс малко след трагедията, също се счита за предубеден в полза на колегите от полицията на Южен Йоркшир, което засилва системния провал на тогавашните власти.

По-голямата част от 92-те жалби относно полицейското поведение бяха потвърдени или биха оправдали официални обяснения. Висши фигури, включително Питър Райт, тогавашен началник на полицията на Южен Йоркшир, биха били изправени пред дисциплинарни производства, ако все още са били на служба.

Въпреки категоричните заключения нито един служител не е осъден по наказателноправен ред. Дейвид Дъкенфийлд, командирът, отговарящ за организацията в деня на мача, беше оправдан за непредумишлено убийство през 2019 г.