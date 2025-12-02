Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Поредно разследване посочи полицията за виновник за трагедията на "Хилзбъро"

Поредно разследване посочи полицията за виновник за трагедията на "Хилзбъро"

  • 2 дек 2025 | 18:58
  • 783
  • 2
Поредно разследване посочи полицията за виновник за трагедията на "Хилзбъро"

Дългото независимо разследване на трагедията на "Хилзбъро" отново посочи, че вината е у полицията. Това се случва почти 36 години след бедствието, отнело живота на 97 фенове на Ливърпул. Докладът, публикуван този вторник от Независимата служба за полицейско поведение (IOPC), заключи, че 12 бивши полицейски служители е трябвало да отговарят за случаи на сериозно неправомерно поведение, ако все още са били на служба.

Трагедията се случи на 15 април 1989 г., по време на полуфинала за Купата на Англия между Ливърпул и Нотингам Форест в Шефилд, когато стотици запалянковци бяха притиснати в зона, оградена с решетки, което доведе до едно от най-тежките бедствия на спортни съоръжения. Въпреки че по онова време полицията приписа отговорността на предполагаемото поведение на привържениците, тази версия винаги е била оспорвана от оцелели и роднини на жертвите.

Ливърпул скочи на "Би Би Си" заради омразна за феновете личност
Ливърпул скочи на "Би Би Си" заради омразна за феновете личност

Докладът, завършен сега след 13 години разследвания и 352 анализирани жалби, потвърждава това, което вече беше установено от по-ранни разследвания: феновете не са имали никаква вина. Напротив, Независимата служба за полицейско поведение разкрива, че 327 показания на служители са били променени веднага след бедствието, в опит на полицията да отклони отговорността.

Вътрешното разследване, проведено от полицията на Уест Мидландс малко след трагедията, също се счита за предубеден в полза на колегите от полицията на Южен Йоркшир, което засилва системния провал на тогавашните власти.

По-голямата част от 92-те жалби относно полицейското поведение бяха потвърдени или биха оправдали официални обяснения. Висши фигури, включително Питър Райт, тогавашен началник на полицията на Южен Йоркшир, биха били изправени пред дисциплинарни производства, ако все още са били на служба.

Въпреки категоричните заключения нито един служител не е осъден по наказателноправен ред. Дейвид Дъкенфийлд, командирът, отговарящ за организацията в деня на мача, беше оправдан за непредумишлено убийство през 2019 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер

Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер

  • 2 дек 2025 | 18:50
  • 813
  • 0
Шефът на съдиите в Италия коментира спорната ситуация от края на Милан - Лацио

Шефът на съдиите в Италия коментира спорната ситуация от края на Милан - Лацио

  • 2 дек 2025 | 18:13
  • 2260
  • 1
Аякс взе първа победа от над месец насам в доиграния мач на празни трибуни с Грьонинген

Аякс взе първа победа от над месец насам в доиграния мач на празни трибуни с Грьонинген

  • 2 дек 2025 | 18:01
  • 1173
  • 0
Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

  • 2 дек 2025 | 18:00
  • 959
  • 0
Валенсия също събира пари за лечението на Любо Пенев

Валенсия също събира пари за лечението на Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 17:57
  • 5997
  • 0
Тони Кроос: Не искам да чувам, че липсвам на Реал Мадрид

Тони Кроос: Не искам да чувам, че липсвам на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 17:37
  • 2480
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 11012
  • 16
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 21148
  • 24
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 17161
  • 11
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 24215
  • 7
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 36367
  • 44
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 34752
  • 15