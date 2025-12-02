Иван Иванов: Аз съм виновен за загубата, цялото ни представяне беше срам

Днес Етър допусна тежко поражение с 0:3 при домакинството си на Спортист (Своге) в мач от 18-ия кръг на Втора лига, а треньорът на "болярите" Иван Иванов пое вината за загубата.

"Аз съм виновен за загубата. Извинявам се. Не мисля, че има нужда какво да се обясняваме, от оправдания няма никакъв смисъл. Явно аз не съм подготвил добре отбора за този мач. Моя грешка.

Не искам да се оправдавам със сгъстен цикъл от мачове през 3-4 дена. Сега мога да вадя най-различни причини: българския футбол, играчите, нагласата, дъра-дъра… Аз не съм си подготвил отбора за този мач и моя е изцяло вината!

Надявам се за мача в Севлиево да подготвя добре отбора си, за да не изглеждаме по този начин. Цялото ни представяне днес беше срам. Никой не заслужава това нещо, но не искам да се оправдавам. Моя е грешката и аз трябва да работя повече!“, каза Иванов след срещата.