Спас Делев: Трябва да завършим годината с добри резултати

  • 2 дек 2025 | 17:36
Спас Делев се превърна в герой за Локомотив (София) при успеха с 2:1 над Монтана. Делев отпразнува попадението си с биберон в уста, тъй като вчера стана баща на момченце.

„Адски много съм щастлив и нямам думи да опиша тази радост. За това живеем, това е животът. Посвещавам тази награда на моята съпруга. Много исках да допринеса за победата на нашия отбор. Това е Божият късмет. Много по-чисти ситуации имах в предишните мачове. Благодаря на всички за себераздаването. С тази борба ще вървим напред. Много важни три точки, но се надявам не само навън да трупаме точки, но да го правим и вкъщи. Теренът днес беше много тежък. Трябва да завършим годината с добри резултати. Борим се като едно цяло. Трябва да се подкрепяме, за да вървим нагоре като отбор“.

