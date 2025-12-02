Димитър Кисимов започна с победа на силен турнир в САЩ

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите на турнира на клей в Брейдънтън (САЩ) - едно от най-силните и престижни състезания по тенис за юноши и девойки. Надпреварата е от категория J300 на ITF.

Българинът победи на старта с 6:4, 4:6, 6:4 участващия с „уайлд кард" представител на домакините Навнит Рагурам. Във втория кръг Кисимов ще играе срещу №11 в схемата Стефан Хайта (Румъния).

В надпреврата на двойки Кисимов и Дан Бранд (Израел) ще играят в първия кръг срещу канадците Джошуа Адамсън и Дани Сабо.