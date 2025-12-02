Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Адриан Андреев още на старта в Анталия

Адриан Андреев още на старта в Анталия

  • 2 дек 2025 | 16:26
  • 115
  • 0
Адриан Андреев още на старта в Анталия

Българският тенисист Адриан Андреев загуби в първия кръг на турнира на клей в Анталия с награден фонд от 15 000 щатски долара.

Поставеният под номер 8 в схемата българин отстъпи с 2:6, 6:1, 2:6 пред 39-годишния руснак Иван Неделко.

Андреев, който се завърна корта в началото на октомври след шестмесечно отсъствие заради травма, продължава да търси формата си и да играе на приливи и отливи. Днешната среща с Неделко бе пример точно за това, след като българинът взе убедително втория сет и проби за 2:1 гейма в решаващата трета част, но след като не успя да се противопостави на съперника си, както и в първия сет.  

Така от началото на календарната година 24-годишният софиянец, бивш номер 183 в световната ранглиста, има само три победи в турнири на сингъл, като последната му бе в края на октомври, което го поставя под угрозата да изпадне от първите 1000 в класацията на АТП още до края на месеца.

Следвай ни:

Още от Тенис

В памет на италианския пионер в тениса и първата суперзвезда

В памет на италианския пионер в тениса и първата суперзвезда

  • 2 дек 2025 | 11:04
  • 515
  • 0
Анди Мъри коментира работата си с Новак Джокович

Анди Мъри коментира работата си с Новак Джокович

  • 2 дек 2025 | 10:44
  • 1139
  • 0
Отиде си легенда на италианския тенис

Отиде си легенда на италианския тенис

  • 1 дек 2025 | 15:13
  • 1200
  • 0
Александър Донски вече е №120 в света на двойки

Александър Донски вече е №120 в света на двойки

  • 1 дек 2025 | 13:11
  • 512
  • 0
Лиа Каратанчева влезе в топ 300 на световната ранглиста

Лиа Каратанчева влезе в топ 300 на световната ранглиста

  • 1 дек 2025 | 13:02
  • 634
  • 2
Млад швейцарски тенисист обяви, че е гей

Млад швейцарски тенисист обяви, че е гей

  • 30 ное 2025 | 11:33
  • 2664
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

  • 2 дек 2025 | 16:23
  • 5304
  • 8
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 6626
  • 3
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 12749
  • 4
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 25335
  • 32
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 8803
  • 12
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 28304
  • 13