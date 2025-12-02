Адриан Андреев още на старта в Анталия

Българският тенисист Адриан Андреев загуби в първия кръг на турнира на клей в Анталия с награден фонд от 15 000 щатски долара.

Поставеният под номер 8 в схемата българин отстъпи с 2:6, 6:1, 2:6 пред 39-годишния руснак Иван Неделко.

Андреев, който се завърна корта в началото на октомври след шестмесечно отсъствие заради травма, продължава да търси формата си и да играе на приливи и отливи. Днешната среща с Неделко бе пример точно за това, след като българинът взе убедително втория сет и проби за 2:1 гейма в решаващата трета част, но след като не успя да се противопостави на съперника си, както и в първия сет.

Така от началото на календарната година 24-годишният софиянец, бивш номер 183 в световната ранглиста, има само три победи в турнири на сингъл, като последната му бе в края на октомври, което го поставя под угрозата да изпадне от първите 1000 в класацията на АТП още до края на месеца.