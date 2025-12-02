Ива Иванова достигна до четвъртфиналите в Тунис

Ива Иванова достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твръда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната Иванова и Беатрис Зелтина (Латвия) победиха без особени затруднения Кийра Блекбеърд (Канада) и Александра Янковская (Русия) с 6:1, 6:2.

Следващите съпернички на българката и латвийката ще бъдат поставените под номер 2 Анастазия Бертаки (Италия) и Сапфо Сакелариди (Гърция).

В схемата на сингъл квалификантката Иванова ще стартира утре срещу Ная Берекоечеа (Франция).