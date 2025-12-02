Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ива Иванова достигна до четвъртфиналите в Тунис

Ива Иванова достигна до четвъртфиналите в Тунис

  • 2 дек 2025 | 16:22
  • 102
  • 0
Ива Иванова достигна до четвъртфиналите в Тунис

Ива Иванова достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твръда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната Иванова и Беатрис Зелтина (Латвия) победиха без особени затруднения Кийра Блекбеърд (Канада) и Александра Янковская (Русия) с 6:1, 6:2.

Следващите съпернички на българката и латвийката ще бъдат поставените под номер 2 Анастазия Бертаки (Италия) и Сапфо Сакелариди (Гърция).

В схемата на сингъл квалификантката Иванова ще стартира утре срещу Ная Берекоечеа (Франция).

Следвай ни:

Още от Тенис

В памет на италианския пионер в тениса и първата суперзвезда

В памет на италианския пионер в тениса и първата суперзвезда

  • 2 дек 2025 | 11:04
  • 515
  • 0
Анди Мъри коментира работата си с Новак Джокович

Анди Мъри коментира работата си с Новак Джокович

  • 2 дек 2025 | 10:44
  • 1139
  • 0
Отиде си легенда на италианския тенис

Отиде си легенда на италианския тенис

  • 1 дек 2025 | 15:13
  • 1200
  • 0
Александър Донски вече е №120 в света на двойки

Александър Донски вече е №120 в света на двойки

  • 1 дек 2025 | 13:11
  • 512
  • 0
Лиа Каратанчева влезе в топ 300 на световната ранглиста

Лиа Каратанчева влезе в топ 300 на световната ранглиста

  • 1 дек 2025 | 13:02
  • 634
  • 2
Млад швейцарски тенисист обяви, че е гей

Млад швейцарски тенисист обяви, че е гей

  • 30 ное 2025 | 11:33
  • 2664
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

  • 2 дек 2025 | 16:23
  • 5297
  • 5
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 6617
  • 3
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 12739
  • 4
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 25330
  • 32
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 8801
  • 12
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 28298
  • 13