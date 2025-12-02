Петима българи не преодоляха сериите на Европейското по плуване

Петима от българските представители не успяха да преодолеят сериите в първия ден на европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин.

Калоян Левтеров остана далеч от най-силното си постижение на 200 метра гръб, като спря хронометрите на 1:55.93 мин и завърши 24-и.

В дисциплината 100 м бруст Диана Петкова се размина с полуфиналите по драматичен начин — остана 17-а с 1:05.97, само една стотна зад финландката Вера Кивиринта, която затвори първите 16. Тея Николова завърши 26-а с време 1:06.86.

При мъжете в същата дисциплина Любомир Епитропов спечели серията си с 58.50 сек, но резултатът не се оказа достатъчен и той остана 34-и в крайното подреждане.Първи от българите днес плува Петър Мицин, който остана на 12-о място в сериите на 400 м свободен стил за мъже.