Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Основен гард на Олимпиакос се завръща за сблъсъка с Фенербахче

Основен гард на Олимпиакос се завръща за сблъсъка с Фенербахче

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 225
  • 0
Основен гард на Олимпиакос се завръща за сблъсъка с Фенербахче

Добри новини за треньора на Олимпиакос Йоргос Барцокас преди мача с Фенербахче от 14-ия кръг на Евролигата в четвъртък. Френският гард Франк Нтиликина е преодолял контузията си и ще подсили гръцкия гранд във важния домакински мач срещу шампиона в елитния турнир.

Периферията на Олимпиакос се подсилва значително, предлагайки на треньора на "червено-белите" повече решения и гъвкавост в схемите.

Александър Везенков и компания са един от шестте отбора с баланс 8-5 след 13-ия кръг на Евролигата. Сред тези тимове е и Фенербахче.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

  • 2 дек 2025 | 13:41
  • 666
  • 0
Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

  • 29 ное 2025 | 14:29
  • 1405
  • 1
След важната среща: Желко Обрадович по-близо до раздяла с Партизан, спортният директор - аут

След важната среща: Желко Обрадович по-близо до раздяла с Партизан, спортният директор - аут

  • 28 ное 2025 | 17:29
  • 2176
  • 1
Пуснаха билетите за следващия мач на Апоел от Евролигата в България

Пуснаха билетите за следващия мач на Апоел от Евролигата в България

  • 28 ное 2025 | 15:05
  • 9607
  • 6
Евролигата отново наказа Партизан, заплашва с още по-драстични санкции

Евролигата отново наказа Партизан, заплашва с още по-драстични санкции

  • 28 ное 2025 | 13:18
  • 1545
  • 3
Днес се решава дали Желко Обрадович остава начело на Партизан

Днес се решава дали Желко Обрадович остава начело на Партизан

  • 28 ное 2025 | 10:42
  • 690
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

Монтана 0:1 Локо (Сф), Спас Делев бележи от воле с шут от над 20 метра и го отпразнува подобаващо

  • 2 дек 2025 | 16:23
  • 5234
  • 5
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 6531
  • 3
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 12666
  • 4
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 25256
  • 32
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 8739
  • 12
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 28269
  • 13