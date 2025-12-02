Основен гард на Олимпиакос се завръща за сблъсъка с Фенербахче

Добри новини за треньора на Олимпиакос Йоргос Барцокас преди мача с Фенербахче от 14-ия кръг на Евролигата в четвъртък. Френският гард Франк Нтиликина е преодолял контузията си и ще подсили гръцкия гранд във важния домакински мач срещу шампиона в елитния турнир.

Периферията на Олимпиакос се подсилва значително, предлагайки на треньора на "червено-белите" повече решения и гъвкавост в схемите.

Александър Везенков и компания са един от шестте отбора с баланс 8-5 след 13-ия кръг на Евролигата. Сред тези тимове е и Фенербахче.

Следвай ни:

Снимки: Imago