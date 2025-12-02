Донарума е на крачка от негативен рекорд

Джанлуиджи Донарума вече е натрупал четири жълти картона за краткия си престой в Премиър Лийг. В последния мач той получи картон за бавене на времето, а в предишния за за протести.

Никога досега вратар в историята на състезанието не е бил наказван за натрупване на пет жълти картона. За да избегне този негативен рекорд, стражът на Манчестър Сити ще трябва да изкара следващите шест мача от първенството без предупреждение, което означава да запази дисциплина до след Нова година.

if Gianluigi Donnarumma received another yellow card before the halfway mark of the premier League season, he would become the first goalkeeper in the league history to be suspended for accumulating five yellow cards. pic.twitter.com/dAx7fbiQfB — Kings Sport (@Nataellrosynlyn) December 2, 2025

Пеп Гуардиола вече омаловажи възможността за наказание, заявявайки, че ако това се случи, просто ще пусне резервния вратар Джеймс Трафърд. Освен италианския национал, Бернардо Силва също е застрашен от наказание, след като получи четвъртия си жълт картон за сезона в последния мач.