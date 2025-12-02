Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Донарума е на крачка от негативен рекорд

Донарума е на крачка от негативен рекорд

  • 2 дек 2025 | 17:19
  • 514
  • 0

Джанлуиджи Донарума вече е натрупал четири жълти картона за краткия си престой в Премиър Лийг. В последния мач той получи картон за бавене на времето, а в предишния за за протести.

Никога досега вратар в историята на състезанието не е бил наказван за натрупване на пет жълти картона. За да избегне този негативен рекорд, стражът на Манчестър Сити ще трябва да изкара следващите шест мача от първенството без предупреждение, което означава да запази дисциплина до след Нова година.

Пеп Гуардиола вече омаловажи възможността за наказание, заявявайки, че ако това се случи, просто ще пусне резервния вратар Джеймс Трафърд. Освен италианския национал, Бернардо Силва също е застрашен от наказание, след като получи четвъртия си жълт картон за сезона в последния мач.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 10853
  • 16
Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

  • 2 дек 2025 | 13:11
  • 745
  • 0
Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 7165
  • 8
Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

  • 2 дек 2025 | 11:51
  • 683
  • 2
Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 11:49
  • 8177
  • 0
Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

  • 2 дек 2025 | 11:36
  • 2255
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 4513
  • 4
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 14366
  • 22
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 11998
  • 7
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 19087
  • 6
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31394
  • 37
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 31889
  • 15