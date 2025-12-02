Донарума е на крачка от негативен рекорд

Джанлуиджи Донарума вече е натрупал четири жълти картона за краткия си престой в Премиър Лийг. В последния мач той получи картон за бавене на времето, а в предишния за за протести.
Никога досега вратар в историята на състезанието не е бил наказван за натрупване на пет жълти картона. За да избегне този негативен рекорд, стражът на Манчестър Сити ще трябва да изкара следващите шест мача от първенството без предупреждение, което означава да запази дисциплина до след Нова година.
Пеп Гуардиола вече омаловажи възможността за наказание, заявявайки, че ако това се случи, просто ще пусне резервния вратар Джеймс Трафърд. Освен италианския национал, Бернардо Силва също е застрашен от наказание, след като получи четвъртия си жълт картон за сезона в последния мач.