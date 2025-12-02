Популярни
Асен Златев: Нямам особено желание, но трябва да се помогне на щангите

  • 2 дек 2025 | 14:35
Олимпийският шампион от Москва 1980 - Асен Златев потвърди, че ще се кандидатира на президент на Българска федерация по вдигане на тежести.

Той уточни, че идеята му е да бъде кратскорочен вариант и гарант за сигурността на Федерацията:

"Надявам се, че ще мога да помогна. Нямам особеното желание да го направя, но трябва да се помогне в този известен период от време. Да се въведе ред, порядък и норма в управлението на българската федерация, след което може да си гледа работата като президент, а не това да бъде основната цел за други операции. Програмата да се въведе, основната, четиригодишна и осемгодишна програма, правилник за работа във Федерацията", разкри Златев пред bTV.

Карлос Насар се обяви в подкрепа на Асен Златев, но вчера подписа своя договор с федерацията. При парафирането Насар уточни, че не взима решението да продължи да се състезава за България заради настоящия президент – Стефан Ботев, а мотивите му са свързани с подкрепата на неговите спонсори.

