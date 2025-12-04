Карлос Насар подписа и коригирания договор с Федерацията

Олимпийският шампион Карлос Насар подписа и поправката на договора си с Федерацията по вдигане на тежести, научи Sportal.bg. Корекциите от страна на ръководството са били съвсем минимални и не е имало проблем от страна на състезателя. Така спортист номер 1 на България ще продължи да представя страната ни на големи състезания в щангите.

Парите на Насар по сметката на федерацията?

Както е известно Насар подписа публично контракта си с Федерацията преди няколко дни. В документите обаче трябваше да се направят малки промени, които не променят по никакъв начин генералния смисъл на договора. Така от БФВТ трябва да го входира в Министерство на спорта, за да се затвори казуса.