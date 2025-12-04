Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Карлос Насар подписа и коригирания договор с Федерацията

Карлос Насар подписа и коригирания договор с Федерацията

  • 4 дек 2025 | 13:57
  • 570
  • 3

Олимпийският шампион Карлос Насар подписа и поправката на договора си с Федерацията по вдигане на тежести, научи Sportal.bg. Корекциите от страна на ръководството са били съвсем минимални и не е имало проблем от страна на състезателя. Така спортист номер 1 на България ще продължи да представя страната ни на големи състезания в щангите.

Парите на Насар по сметката на федерацията?
Парите на Насар по сметката на федерацията?

Както е известно Насар подписа публично контракта си с Федерацията преди няколко дни. В документите обаче трябваше да се направят малки промени, които не променят по никакъв начин генералния смисъл на договора. Така от БФВТ трябва да го входира в Министерство на спорта, за да се затвори казуса.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Дания, Унгария, Норвегия и Бразилия продължиха победните си серии на Световното

Дания, Унгария, Норвегия и Бразилия продължиха победните си серии на Световното

  • 4 дек 2025 | 11:29
  • 253
  • 0
Наш съдия по бадминтон с престижен наряд

Наш съдия по бадминтон с престижен наряд

  • 4 дек 2025 | 10:32
  • 266
  • 0
Парите на Насар по сметката на федерацията?

Парите на Насар по сметката на федерацията?

  • 4 дек 2025 | 08:56
  • 11681
  • 16
България с мъжки и женски отбор в квалификациите за Европейските отборни първенства по бадминтон

България с мъжки и женски отбор в квалификациите за Европейските отборни първенства по бадминтон

  • 4 дек 2025 | 01:31
  • 467
  • 0
Победната серия на България на европейското издание на IHF Trophy продължава

Победната серия на България на европейското издание на IHF Trophy продължава

  • 3 дек 2025 | 23:09
  • 674
  • 0
Примож Роглич все още мечтае за триумф на Тур дьо Франс

Примож Роглич все още мечтае за триумф на Тур дьо Франс

  • 3 дек 2025 | 17:30
  • 1831
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

  • 4 дек 2025 | 13:51
  • 7532
  • 37
11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 14:17
  • 436
  • 0
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 8429
  • 31
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 1737
  • 4
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 15875
  • 92
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 18111
  • 25