Изкуствен интелект ще пази британските спортисти от обиди в социалните мрежи

Най-добрите британски спортисти скоро ще имат защита срещу онлайн обидите, след като UK Sport подписа споразумение за 300 000 британски лири за осигуряване на защита, базирана на изкуствен интелект, в социалните медии.

Финансираната от правителството организация, която подкрепя олимпийските и паралимпийските спортове, си партнира със Social Protect - приложение, предназначено за откриване и скриване на обидни публикации в реално време. Хиляди спортисти ще могат да се регистрират безплатно и да запазят акаунтите си защитени през целия цикъл на Игрите до Лос Анджелис 2028.

„Нивото на злоупотреба, с което се сблъскват нашите спортисти онлайн, е неприемливо и да не се прави нищо по въпроса не е опция“, каза Кейт Бейкър, директор по спортните постижения в UK Sport.

Споразумението е първото по рода си в британския спорт, съобщава агенция Ройтерс.

Social Protect, който вече се използва в Австралия, работи като антивирусен софтуер, сканирайки платформи като Instagram, Facebook, TikTok и YouTube за повече от два милиона обидни думи и фрази. Всички маркирани съобщения се скриват автоматично от секциите за коментари или отговорите.

Системата не е безпогрешна. Тя не обхваща X, бивш Twitter, за който разследване на Би Би Си установи, че е отговорен за 82% от злоупотребите, насочени към футболни мениджъри и играчи. Тя също така не може да блокира обидни директни съобщения, които остават видими, освен ако спортистите не използват отделни, по-скъпи услуги, които изискват споделяне на данни за вход.

Трикратната олимпийска състезателка по бадминтон Кърсти Гилмор, която е получавала дори смъртни заплахи, и веднъж е включила ФБР в разследване, приветства решението.

„Те изпращат неща като „Знам къде живееш“ или „Знам къде ще бъдеш“. Това е страшно, когато си далеч от дома.“, каза 32-годишната шотландка пред Би Би Си.

Гилмор каза, че способността на приложенията да крият дори на пръв поглед безобидни обиди може да помогне за защитата на психичното здраве.

„Ако можем да го пресечем в зародиш дори от един човек, тогава се надяваме, че ще го спрем да причинява повече вреда на другите,“ добави тя.