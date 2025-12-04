Дания, Унгария, Норвегия и Бразилия продължиха победните си серии на Световното

Популярни
  4 дек 2025
Дания, Унгария, Норвегия и Бразилия продължиха победните си серии и в началото на втората фаза на Световното първенство по хандбал за жени в Германия и Нидерландия.

Европейските вицешампиони от Дания спечелиха убедително срещу Сенегал с 40:26 (20:11) в Ротердам след 11 попадения на Жули Скалионе и продължават с пълен актив от 6 точки в група I. Със същия сбор, но с по-слаба голова разлика, е и Унгария, която надделя над Румъния с 34:29 (18:16).

Така и двата спечелили състава направиха сериозна крачка към четвъртфиналите, като имат по 4 точки аванс пред третия Румъния при оставащи два кръга до края на груповата фаза.

В група IV олимпийският и европейски първенец Норвегия изигра страхотно първо полувреме при успеха над съседите от Швеция с 39:26 (24:11) в скандинавското дерби в Дортмунд и е лидер с 6 точки и най-добра голова разлика. Панамериканският шампион Бразилия се утвърди на второто място също с 6 точки след 32:25 (16:11) над последния в подреждането Република Корея, а загубата означаваше и края на надеждите на азиатките за класиране на четвъртфиналите.

Първенецът на Африка – Ангола, запази шансове да продължи в директните елиминации, след като се справи с Чехия с 28:25 (15:13) и с 4 точки заема третото място. Ключов за тима до голяма степен ще бъде следващият двубой срещу Бразилия на 5 декември, като поражение в него ще означава и отпадане от борбата за отличията.

