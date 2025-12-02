Популярни
Коварж и Хрохова повеждат състава на Чехия за Лагоа 2025

  • 2 дек 2025 | 14:35
Коварж и Хрохова повеждат състава на Чехия за Лагоа 2025

Чехия обяви състав от осем атлети, които ще представят страната на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа 2025, което ще се проведе на 14 декември.

Яхим Коварж и Тереза Хрохова, които току-що спечелиха своите пети национални титли в Холешов в събота, ще се състезават съответно в надпреварите при мъжете и жените в Лагоа 2025.

За Коварж това ще бъде седмо участие на Европейското първенство по крос-кънтри, докато за Хрохова то ще отбележи четвърта поява на най-престижното събитие в континенталния крос кънтри.

Във възрастовите групи чешките надежди ще бъдат водени от Адам Червинка. Той е победител в състезанието за мъже под 20 години в Холешов и лидер в европейската ранглиста за юноши под 20 години в дисциплината 3000 метра с препятствия през тази година.

Снимка: european-athletics.com

