Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Гледайте късометражния филм за шах по време на война, който спечели "Оскар"

Гледайте късометражния филм за шах по време на война, който спечели "Оскар"

  • 2 дек 2025 | 13:49
  • 244
  • 0
Гледайте късометражния филм за шах по време на война, който спечели "Оскар"

Анимационният късометражен филм War Is Over!, носител на „Оскар“, в който емоционална игра на шах по кореспонденция се превръща в спасителна нишка между двама войници от противоположни страни на бойното поле, беше пуснат в YouTube.

GothamChess матира 225 000 играчи в рекордно масова партия
GothamChess матира 225 000 играчи в рекордно масова партия

Миналата година War Is Over! стана вторият филм с шахматна тематика, спечелил „Оскар“ за най-добър анимационен късометражен филм, след Geri's Game на Pixar от 1998 г. Преди това драмата/трилър Dangerous Moves (1985) печели наградата за най-добър чуждестранен филм с история, развиваща се около мач за световната титла по шах по време на Студената война.

Днешното онлайн излъчване служи като кампания за набиране на средства за благотворителната организация War Child, която помага на деца в зони на конфликти. Това е и първият път, в който широката публика може да гледа филма извън фестивали и специални прожекции.

Можете да гледате пълния филм тук:

Филмът с продължителност 11 минути е вдъхновен от антивоенния химн Happy Xmas (War Is Over!) на Джон Ленън и Йоко Оно и разказва историята на двама войници – Уинстън и Ейбъл – които се намират на противоположни фронтове в алтернативна версия на Първата световна война.

Шахът е ключов елемент във филма. Макар разделени от окопи и престрелки, двамата играят радостна партия шах по кореспонденция, като всеки ход се доставя от смело пощенско гълъбче на име Икар.

Продукцията включва известния шахматен историк Едуард Уинтър като консултант. Един от ключовите моменти във филма представя партията Ефим Боголюбов – А. Х. Трот, Саутсий 1950, но в обърнати цветове, за да се подчертае необичайният мотив: отговор на шах със светкавичен мат.

92-годишната Йоко Оно отдавна е известна като почитател на шаха – тя играе шах с Джон Ленън в музикалния клип Don’t Count The Waves (1972). Тя е изпълнителен продуцент на филма, а синът ѝ Шон Оно Ленън го е написал съвместно с Дейв Мълинс.

Синът на Оно вече е говорил за интереса си към шаха, наричайки го „универсален език“. Той казва, че екипът е искал да направи филма безплатно достъпен, за да подкрепи War Child през празничния сезон. „Ще се чувстваме честени, ако ни помогнете да разпространим посланието на филма и вечната идея на Джон и Йоко – че войната свършва, ако ти го пожелаеш.“

Главният изпълнителен директор на War Child UK Хелън Патинсън нарече филма „изключително трогателно произведение на изкуството“, което показва не само трагедията на войната, но и човешката цена, плащана от милиони деца днес.

„С падащите температури в места като Газа, Афганистан и Украйна семействата се борят да се стоплят и да опазят децата си“, казва Патинсън. „Всяко дарение ни помага да осигурим животоспасяваща помощ… Тази зима не мисълта е важна, а действието.“

Следвай ни:

Още от Други спортове

Тъжна вест: Отиде си един от доайените на спорта в Асеновград

Тъжна вест: Отиде си един от доайените на спорта в Асеновград

  • 2 дек 2025 | 12:32
  • 704
  • 0
Пет отбора завършиха с пълен актив първата групова фаза на Световното по хандбал

Пет отбора завършиха с пълен актив първата групова фаза на Световното по хандбал

  • 2 дек 2025 | 10:26
  • 383
  • 0
България се класира за 1/4-финалите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години

България се класира за 1/4-финалите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години

  • 1 дек 2025 | 22:47
  • 920
  • 0
Павел Джабархел е шампион в Bwin Legends Main Event!

Павел Джабархел е шампион в Bwin Legends Main Event!

  • 1 дек 2025 | 21:50
  • 5416
  • 0
GothamChess матира 225 000 играчи в рекордно масова партия

GothamChess матира 225 000 играчи в рекордно масова партия

  • 1 дек 2025 | 20:48
  • 923
  • 1
Българите осми на Световната купа на сабя за младежи в Тунис

Българите осми на Световната купа на сабя за младежи в Тунис

  • 1 дек 2025 | 19:50
  • 891
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 3942
  • 1
11-те на Монтана и Локо (Сф)

11-те на Монтана и Локо (Сф)

  • 2 дек 2025 | 14:38
  • 367
  • 0
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 18877
  • 24
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 7501
  • 9
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3256
  • 2
Втора лига на живо: втори гол в Разград

Втора лига на живо: втори гол в Разград

  • 2 дек 2025 | 14:00
  • 25328
  • 11