Гледайте късометражния филм за шах по време на война, който спечели "Оскар"

Анимационният късометражен филм War Is Over!, носител на „Оскар“, в който емоционална игра на шах по кореспонденция се превръща в спасителна нишка между двама войници от противоположни страни на бойното поле, беше пуснат в YouTube.

GothamChess матира 225 000 играчи в рекордно масова партия

Миналата година War Is Over! стана вторият филм с шахматна тематика, спечелил „Оскар“ за най-добър анимационен късометражен филм, след Geri's Game на Pixar от 1998 г. Преди това драмата/трилър Dangerous Moves (1985) печели наградата за най-добър чуждестранен филм с история, развиваща се около мач за световната титла по шах по време на Студената война.

Днешното онлайн излъчване служи като кампания за набиране на средства за благотворителната организация War Child, която помага на деца в зони на конфликти. Това е и първият път, в който широката публика може да гледа филма извън фестивали и специални прожекции.

Можете да гледате пълния филм тук:

Филмът с продължителност 11 минути е вдъхновен от антивоенния химн Happy Xmas (War Is Over!) на Джон Ленън и Йоко Оно и разказва историята на двама войници – Уинстън и Ейбъл – които се намират на противоположни фронтове в алтернативна версия на Първата световна война.

Шахът е ключов елемент във филма. Макар разделени от окопи и престрелки, двамата играят радостна партия шах по кореспонденция, като всеки ход се доставя от смело пощенско гълъбче на име Икар.

Продукцията включва известния шахматен историк Едуард Уинтър като консултант. Един от ключовите моменти във филма представя партията Ефим Боголюбов – А. Х. Трот, Саутсий 1950, но в обърнати цветове, за да се подчертае необичайният мотив: отговор на шах със светкавичен мат.

92-годишната Йоко Оно отдавна е известна като почитател на шаха – тя играе шах с Джон Ленън в музикалния клип Don’t Count The Waves (1972). Тя е изпълнителен продуцент на филма, а синът ѝ Шон Оно Ленън го е написал съвместно с Дейв Мълинс.

Синът на Оно вече е говорил за интереса си към шаха, наричайки го „универсален език“. Той казва, че екипът е искал да направи филма безплатно достъпен, за да подкрепи War Child през празничния сезон. „Ще се чувстваме честени, ако ни помогнете да разпространим посланието на филма и вечната идея на Джон и Йоко – че войната свършва, ако ти го пожелаеш.“

Главният изпълнителен директор на War Child UK Хелън Патинсън нарече филма „изключително трогателно произведение на изкуството“, което показва не само трагедията на войната, но и човешката цена, плащана от милиони деца днес.

„С падащите температури в места като Газа, Афганистан и Украйна семействата се борят да се стоплят и да опазят децата си“, казва Патинсън. „Всяко дарение ни помага да осигурим животоспасяваща помощ… Тази зима не мисълта е важна, а действието.“