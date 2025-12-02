Това ли е бъдещата звезда на хърватския баскетбол?

Младият хърватски баскетболист Майкъл Ружич привлече вниманието към себе си в квалификациите за Световното първенство. Хърватия победи Израел с 85:71 в мач от втория кръг на квалификациите. Хърватите бяха водени от фантастичния Майкъл Ружич, който отбеляза 23 точки, с 11 от 15 стрелби от игра, а добави още 9 борби и 3 асистенции. За младия център на Хувентуд това беше най-добрият мач за националния отбор, за което получи похвала и от селекционера Томислав Миятович.

"Когато ме питат за някой играч, винаги казвам едно и също: играчът си е играч, независимо от възрастта. Майкъл показа желанието си през лятото, контузия малко го забави, но независимо от възрастта и неопитността в националния отбор, за него само небето е граница. Знае, че трябва да остане скромен и гладен", каза Миятович след мача в Рига.

Кой е Майкъл Ружич?

Ружич е на 19 години и е висок 206 сантиметра. Произхожда от спортно семейство, като е кръстен на легендарния Майкъл Джордан.

Баща му е Томислав Ружич, бивш хърватски баскетболен национал, а майка му - Барбара Йелич-Ружич, някога най-добрата хърватска волейболистка. Интересното е, че дядо му Ивица Йелич през 1980 г. е играл волейбол за Югославия на Олимпийските игри в Москва, а леля му Весна Йелич е била националка на Хърватия.

Заминава за Испания на 17 години

Майкъл Ружич израства в Задар, а в Хувентуд е от юни 2023 г. Има договор с испанския отбор до 2029 г. Негов съотборник и ментор е 38-годишният Анте Томич.

В началото на този сезон имаше проблеми с контузии, така че досега е изиграл в три мача в испанското първенство – като средно е отбелязвал по 7,3 точки. През лятото се записа за Драфта на НБА, но в крайна сметка оттегли кандидатурата си и се очаква да се запише отново догодина.

Снимки: Imago