Тъжна вест: Отиде си един от доайените на спорта в Асеновград

„Работихме в името на България...“ – казва тя приживе и думите й символизират целия й житейски и професионален път

На 82-годишна възраст от този свят си отиде Виолета Стамболийска – един от доайените на спортната дейност в Асеновград. Заемала е редица длъжности като треньор, преподавател, хореограф, ръководител.

„Работихме в името на България, мечтаехме да направим шампиони, да видим българския флаг за нас беше гордост“, споделя приживе Виолета Стамболийска и отдава на спорта десетилетия от своята активна дейност, буквално до тази година.

Започнала е със спорта на 9-годишна възраст и е посветила целия си жизнен и професионален път на неговото развитие. Родена е през 1943 г. в Асеновград, където в училище започва да се занимава със спортна гимнастика. Става една от първите състезателки по художествена гимнастика и участва през 1963 г. в първото Републиканско първенство по художествена гимнастика.

Завършва висшето си спортно образование в София във ВИФ „Георги Димитров“, където се свързва и със съпруга си, също възпитаник на спортния институт със специалност футбол. През целия си живот подкрепя талантливите в спорта асеновградски младежи да продължават образованието и квалификацията си на най-високо ниво във висшия институт по физкултура, подготвя ги за изпитите, интересува се от професионалния им път.

Става треньор по спортна гимнастика в ДФС „Асеновец“, била е и преподавател по физическо възпитание в асеновградските училища. Участва активно в спортния живот на Асеновград и е близък приятел с видни асеновградски спортисти, сред които носителят на олимпийски медал в спортната гимнастика Велик Капсъзов (1935 - 2017) и др.

Едни от най-силните й години като организатор и спортен деятел са свързани именно със спортното дружество „Асеновец“ в Асеновград, където е отговорник за високото спортно майсторство и масовия спорт. През 70-те и 80-те години на ХХ век със своята дейност и дейността на колектива около себе си в Асеновград подкрепят редица изтъкнати български спортисти – национали във вдигането на тежести, кану-каяк, спортната гимнастика. Допринасят както за развитие на материалната база, така и за обучение на спортно-педагогически кадри в Асеновград и Пловдив, които издигат по онова време спорта на много високо ниво.

Инициатор е за създаване на т.нар. петобой „Здрави, силни, работоспособни“, който в най-силните си години събира до 25 работнически отбора от Асеновград и околността. Това стимулира много работническия спорт в България, а гордост за Асеновград са победите на отбора „Асенова крепост“, които печелят републиканската шампионска купа.

С името на г-жа Виолета Стамболийска и нейния син Антонио Стамболийски се свързва и разпространението на корейското бойно изкуство таекуон-до в Асеновград. Чрез сина си Антонио Стамболийски, студент във ВИФ „Георги Димитров“ със специалност футбол през 80-те години на ХХ век, влизат във връзка с демонстрационния отбор по таекуон-до ITF на Корейската народна демократична република. Това е най-високото, световно ниво на таекуон-до към онзи момент. С нейната подкрепа, докато е заместник-председател на ДФС „Асеновец“ в Асеновград през 80-те години на ХХ век гостуват най-големите корейски майстори по таекуон-до - Хван Джън Ним, Ким Чол Ман. Най-популярният корейски учител по таекуон-до Ким Унг Чол е чест гост в дома им и води тренировки по таекуон-до в училището „Христо Ботев“.

През 1989 г. синът й Антонио Стамболийски регистрира официално в Асеновград първия клуб по таекуон-до извън София. Чрез тези контакти с корейците корейското бойно изкуство навлиза и в Пловдив, чрез получаването на първите майсторски степени в таекуон-до през 1988 - 1989 г. И до днес обучените тогава треньори по таекуон-до в Асеновград изграждат национални състезатели.

През 1989 г. на Стадион „Шипка“ в Асеновград се провежда една от най-масово посетените демонстрации по таекуон-до в България от Корейския демонстрационен отбор и от групата по таекуон-до във ВИФ „Г. Димитров“. В нея участват и някои от първите български таекуондисти, впоследствие и национални състезатели по таекуон-до през '90-те години на ХХ век.

Като треньор и хореограф, Виолета Стамболийска е в основата на създаването на модерните за времето си масови гимнастически композиции с участието на всички ученици от асеновградски училища, както и студенти, работници. Композициите включват до 2000 души и изискват упорити тренировки и изпиване на детайлите. В Асеновград подготвя специална хореография по случай празници като 24 май, 1 май, композицията „1300 години България“, „800 години от въстанието на Асен и Петър“ и т.н.. По нейна инициатива от 1988 г. общината започва да отбелязва Празника на Асеновград на 25 май, съпроводен с големи спортни мероприятия и утвърден календар.

25 години от професионалния си път тя отдава на развитието на спорта аеробика в България, за което време обучава инструктори и стотици последователи. Нейни възпитаници са някои от първите български медалисти по аеробика.

Създател е на балетна формация „Косара“ през 1976 г. в Асеновград, която е един от основоположниците на модерния танц по онова време в България. Последователките й в танците с любов я наричат „Госпожа Стамболийска“ и търсят съветите и опита й в тези дисциплини в своята работа до последните й дни.

Г-жа Виолета Стамболийска подкрепяше спорта на Асеновград и България с чисто сърце и със съзнанието, че един малък град може да бъде на национално ниво в редица спортни дисциплини, ако има материална база и обучени кадри.

Носител е на орден „Кирил и Методий I степен“.

Почетен гражданин е на Асеновград от 2017 г.

Поклон пред светлата й памет!

Поклонението пред паметта на г-жа Виолета Стамболийска ще се състои на 3 декември, сряда, от 12.30 ч в църквата „Свети Атанасий“ в Асеновград.