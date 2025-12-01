Еди Хау: Жизнено важно е да намерим постоянство и да спрем да се лутаме между Премиър лийг и ШЛ

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че е от изключителна важност неговият тим да намери постоянството, което е необходимо на тима, за да успее да балансира представянето в първенството и Шампионската лига. Той изрази надежда, че “свраките” са постигнали тази повратна точка с успеха като гост срещу Евертън, постигнат през уикенда. Това бе втора поредна победа за Нюкасъл в Премиър лийг, но отборът продължава да е извън топ 10 и да е спечелил едва в 5 двубоя след 13 кръга до момента.

“Жизнено важно е да намерим постоянството, което търсим. До момента изглежда сякаш се лутаме между Премиър лийг и Шампионската лига и не успяваме да намерим онова идеално място, което търсим от началото на сезона. Надяваме се, че това сега ще е повратна точка за нас. Всеки противник, с когото се сблъскваме в Премиър лийг, е труден. Сега ще излезем срещу Тотнъм, който е много добър отбор и има своите силни страни. Ще приложим плана си и да спечелим,” започна наставникът.

След това Хау внесе повече яснота за проблемите с контузии, които тормозят Нюкасъл от началото на сезона.

“Свен Ботман ще посети специалист в следващите няколко дни, за да получи окончателно мнение дали се нуждае от инжекции или ще се размине само с няколко дни почивка, след което ще е възможно да поднови тренировки. Йоан Уиса вече участва в тренировъчен мач 11 на 11, докато ние играехме срещу Евертън, така че през тази седмица ще видим колко е близо до завръщането на терена. Това ще се случи и с Ник Поуп, когото ще наблюдаваме и ще се опитаме да му поставим правилната диагноза. Няма други новости след събота,” завърши Хау. .

