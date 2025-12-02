Тити Папазов: Не е нормално ЦСКА да не е в баскетболния елит

Треньорът на баскетболния Левски Константин Папазов бе специален гост на столичното 81-во училище "Виктор Юго". Пред ученици от специалност "Спортна журналистика", той говори по актуалните теми в родния баскетбол.

"Не е нормално ЦСКА да не е в родния елит! Положението и в Левски е много зле. Но в живота е така. Нещата се променят. В един момент нещата се прекрасни, а след това - точно обратното. Това са двата отбора с най-голяма фенска маса. А вижте какво се случва с тях. Нивото на много родни отбори е аматьорско. Играч кара буса за гостуванията. Така е. Защо се получи това в Левски ли? Когато спрат финансите... Така беше и след случката с КТБ, така беше и след Лукойл. Но аз ще направя всичко отборът ни да го има! С играчите сме едно семейство. Аз съм им го казал и те го разбират. Ако искат да поговорят с мен, може да го направят и през нощта. Аз съм винаги до тях, когато имат нужда", категоричен бе Тити Папазов.

"Винаги съм искал да бъда номер 1. Стремял съм се да бъда. Съветвам и вие да гледате така на живота. Дори сега да стана зидар, ще искам да съм най-добрият зидар! Така съм бил винаги. Не съм най-големият работохолик, ни най-малко. Но винаги съм бил много амбициозен. И сега съм най-разпознаваемият треньор в родния баскетбол. Но съм имал и късмет. Аз съм галеник на съдбата. През годините съм работил с някои от най-добрите играчи в родния шампионат. Без тях нямаше да съм това, което съм днес", добави още Папазов, който получи множество въпроси от младите репортери, като "Как се е запалил по баскетбола" и "Кой е любимият му отбор в НБА?":

"Запалих се от моя баща. Той беше баскетболен треньор, а след това и съдия. НБА? Майкъл Джорджан е една от причините толкова много да обичам този спорт. Той беше велик! Гледал съм го на живо в последните му мачове, дори го следях в една закусвалня. Взех му дъвката, която беше дъвкал. Сега не гледам толкова мачове. Лукойл ме бяха пратили на специализация преди време в Сан Антонио. Няма смисъл да правя сравнение с България. Там нещата са на светлинни години. Не е като тук - някой да се контузи и да се чудим какво да го правим", добави още Тити, който разкри, че в момента се пише негова книга и тя ще бъде на книжарниците за неговия 60-годишен юбилей.

Като за финал Папазов раздаде автографи, като не отказа снимка на нито едно от децата в столичното 81-во училище.