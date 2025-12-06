Монтана с драматична победа над Рилски спортист след продължение

Капитанът Радостина Христова и Даниела Уолън записаха дабъл-дабъл и изведоха Монтана до победа с 85:78 (22:5, 19:24, 15:24, 18:21, 11:4) след продължение срещу Рилски спортист в гостуване от четвъртия кръг на баскетболното първенство за жени. Така монтанчанки поведоха в класирането с пет точки и една повече от тима от Самоков.

Христова остана цели 40 минути на паркета и завърши с 24 точки, 12 борби и 7 асистенции, а Уолън бе най-резултатна в мача с 28 точки, към които добави 11 борби. Пет състезателки на Рилски спортист завършиха с двуцифрен актив, като най-много точки записа Деница Манолова с 19. Виктория Иванова направи дабъл-дабъл с 10 точки и 11 борби.

Христова наниза първия кош в мача след две минути игра и даде началото на изключителна серия на гостенките от Монтана. Те вкараха 21 от първите 24 точки и спечелиха четвъртината с 22:5, но всяка останала част до края на редовното време бе с предимство за Рилски спортист. Домакините намаляваха пасива си постепенно, а в третата част записаха 24:15 и с това съкратиха до 53:56 изоставането си за началото на последната четвъртина.

Два поредни коша на Виктория Иванова изравниха за първи път мача при 67:67 при оставащи 3:22 минути по часовник, но Рилски спортист така и не успя да поеме инициативата. Христова даде отново преднина на Монтана в последната минута, а нов кош на Иванова само шест секунди преди сирената оформи крайното за редовното време 74:74.

В продължението на паркета имаше само един отбор. Линда-Лота Лехторанта изведе Монтана отново напред след нарушение, а Валентина Горанова наниза тройка и гостите поведоха със 78:74. В крайна сметка Монтна увеличи преднината си и се поздрави с втората си победа от началото на сезона.