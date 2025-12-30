Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислав Младенов реализира 21 точки при нова победа на Виена Баскет в австрийското първенство

Борислав Младенов реализира 21 точки при нова победа на Виена Баскет в австрийското първенство

  • 30 дек 2025 | 11:43
  • 302
  • 0
Националът Борислав Младенов се представи на ниво при победата на Виена Баскет над гостуващия Капфенберг Булс със 104:84 (28:13, 22:18, 27:30, 27:23) в двубой от австрийското първенство за мъже.

Българинът започна като титуляр и се отличи с 21 точки, 6 борби, 1 асистенция и 3 отнета топка за 22:41 минути на паркета.

Рашид Махалбашич завърши с 24 точки и 10 асистенции за успеха.

Виена Баскет е на седмо място в класирането с 9 победи и 6 загуби, а Капфенберг е на пета позиция с баланс 9-5.

На 10 януари Младенов и съотборниците му ще гостуват на Трайскирхен Лайънс.

