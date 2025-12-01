ЦСКА без проблеми срещу Черно море във Варна

Отборът на ЦСКА записа втора поредна и общо 4-а победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Александър Попов биха без особени проблеми като гости Черно море (Варна) с 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) в последния мач от 7-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред около 250 зрители в зала "Христо Борисов" в Морската ни столица.

По този начин "червените" остават на 4-о място във временното класиране с 4 победи, 2 загуби и 14 точки. Черно море пък остава на дъното, на последната 11-а позиция без победа до момента, 6 поредни загуби и само 2 спечелени точки.

В следващия 8-и кръг ЦСКА ще гостува отново, но на лидера Нефтохимик 2010 (Бургас), докато варненци гостуват на Дунав (Русе). И двете срещи са в петък (5 декември) съответно от 19,30 и 18,00 часа.

Най-полезни за ЦСКА станаха Тодор Костов (3 блока, 3 аса и 88% ефективност в атака - +12) и Хеймиш Хейзълдън (1 блок и 43% ефективност в атака - +3) с 13 и 11 точки за победата.

За домакините от Черно море Марсел Гуйондонг реализира 17 точки (1 блок, 1 ас и 42% ефективност в атака - +4), а Виктор Йосифов завърши с 13 точки (5 блока!, 2 аса и 75% ефективност в атака - +10).

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - ЦСКА 0:3 (23:25, 19:25, 21:25)

ЧЕРНО МОРЕ: Ендрю Казмирски 1, Марсел Гуйондонг 17, Кристиян Димитров 6. Майкъл Доновън, Виктор Йосифов 13, Томислав Русев 3 - Александър Цанев-либеро (Максим Стоилов 4, Даниел Мицин, Даниел Вълев)

Старши треньор: ДАНАИЛ МИЛУШЕВ

ЦСКА: Висенте Монфорт Миная, Хеймиш Хейзълдън 11, Мохамад Реза Беик 8, Николай Пенчев 4, Теодор Тодоров 9, Тодор Костов 13 - Мартин Божилов-либеро (Красимир Митев 1, Даниел Тихолов-либеро)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.