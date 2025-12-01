Премиерът коментира старта на Джирото в България

Министър-председателят на Република България Росен Желязков е за пети път на посещение в Италия, което от една страна е гаранция за изключително добри отношения с премиера на тази страна Джорджа Мелони. Желязков обясни какъв е бил конкретният повод този път, но не само предстоящият Европейски съвет е с такава тежест, но и участието на България като съорганизатор на етапи от колоездачната "Обиколка на Италия" за 2026-а година.

Пред пресслужбата на Министерски съвет той подчерта, че приемането на "Джирото" е "голяма възможност за регионалното развитие, и за туризма, и за промотирането на спорта и на България като дестинация", а също така "показва и доверие в нашата възможност да организираме и да провеждаме такива огромни и спортни прояви".

"Конкретният повод е предвид предстоящия Европейски съвет, за да координираме някои въпроси, които България и Италия съвместно биха поставили като проблеми, които вълнуват съюза. Най-вече във връзка с конкурентноспособността на съюза, политики по отношение на зеления преход, смекчаване на въздействието на зеления преход, най-вече в сферата на по-добрата конкурентноспособност на европейската икономика. А и на въпроси, свързани с нашено взаимно разбиране за действията, които трябва да предприемем за справянето с проблемите на миграцията, както и въпроси, които вълнуват Европа - войната в Украйна, нашето сътрудничество в областта на отбраната. Споразумяхме се през месец март да имаме голяма междуправителствена среща на двете правителства по отношение на важни въпросие от европейския дневен ред от двустранен характер", започна министър-председателят.

Безпрецедентно до днес, България ще бъде домакин на едно от най-авторитетните състезания в професионалното колоездене "Джиро д'Италия". Първият етап за сезон 2026-а година ще бъде между Несебър и Бургас.

"Това наистина е един голям, бих казал взаимен успех на България и Италия. Началото на "Джирото" да бъде през месец май в Несебър, Бургас, Царево, после Велико Търново, Пловдив, Боровец, София. Т.е три етапа на тази голяма спортна проява, една от най-големите в света да бъде проведена в България. Което е голяма възможност за регионалното развитие, и за туризма, и за промотирането на спорта и на България като дестинация. Това показва и доверение в нашата възможност да организираме и да провеждаме такива огромни и спортни прояви", каза още Росен Желязков.