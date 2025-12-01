Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Премиерът коментира старта на Джирото в България

Премиерът коментира старта на Джирото в България

  • 1 дек 2025 | 19:04
  • 169
  • 0
Премиерът коментира старта на Джирото в България

Министър-председателят на Република България Росен Желязков е за пети път на посещение в Италия, което от една страна е гаранция за изключително добри отношения с премиера на тази страна Джорджа Мелони. Желязков обясни какъв е бил конкретният повод този път, но не само предстоящият Европейски съвет е с такава тежест, но и участието на България като съорганизатор на етапи от колоездачната "Обиколка на Италия" за 2026-а година.

Пред пресслужбата на Министерски съвет той подчерта, че приемането на "Джирото" е "голяма възможност за регионалното развитие, и за туризма, и за промотирането на спорта и на България като дестинация", а също така "показва и доверие в нашата възможност да организираме и да провеждаме такива огромни и спортни прояви".

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в церемония по представяне на колоездачната обиколка на Италия
Министър-председателят Росен Желязков ще участва в церемония по представяне на колоездачната обиколка на Италия

"Конкретният повод е предвид предстоящия Европейски съвет, за да координираме някои въпроси, които България и Италия съвместно биха поставили като проблеми, които вълнуват съюза. Най-вече във връзка с конкурентноспособността на съюза, политики по отношение на зеления преход, смекчаване на въздействието на зеления преход, най-вече в сферата на по-добрата конкурентноспособност на европейската икономика. А и на въпроси, свързани с нашено взаимно разбиране за действията, които трябва да предприемем за справянето с проблемите на миграцията, както и въпроси, които вълнуват Европа - войната в Украйна, нашето сътрудничество в областта на отбраната. Споразумяхме се през месец март да имаме голяма междуправителствена среща на двете правителства по отношение на важни въпросие от европейския дневен ред от двустранен характер", започна министър-председателят.

Безпрецедентно до днес, България ще бъде домакин на едно от най-авторитетните състезания в професионалното колоездене "Джиро д'Италия". Първият етап за сезон 2026-а година ще бъде между Несебър и Бургас.

"Това наистина е един голям, бих казал взаимен успех на България и Италия. Началото на "Джирото" да бъде през месец май в Несебър, Бургас, Царево, после Велико Търново, Пловдив, Боровец, София. Т.е три етапа на тази голяма спортна проява, една от най-големите в света да бъде проведена в България. Което е голяма възможност за регионалното развитие, и за туризма, и за промотирането на спорта и на България като дестинация. Това показва и доверение в нашата възможност да организираме и да провеждаме такива огромни и спортни прояви", каза още Росен Желязков.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 19555
  • 33
Белослава Кръстева първа при жените на Европейското по ускорен шахмат

Белослава Кръстева първа при жените на Европейското по ускорен шахмат

  • 1 дек 2025 | 12:20
  • 817
  • 2
Карлос Насар посети спортния комплекс в Самоков

Карлос Насар посети спортния комплекс в Самоков

  • 1 дек 2025 | 10:11
  • 3032
  • 0
Стартира гласуването за “Спортист на годината на България”

Стартира гласуването за “Спортист на годината на България”

  • 1 дек 2025 | 09:53
  • 662
  • 1
Bwin Legends Main Event Day 2 - Poker Live Report

Bwin Legends Main Event Day 2 - Poker Live Report

  • 30 ное 2025 | 23:00
  • 11236
  • 1
Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица

Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица

  • 30 ное 2025 | 19:06
  • 920
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 19555
  • 33
Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

  • 1 дек 2025 | 18:46
  • 4797
  • 7
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 28354
  • 42
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 17759
  • 16
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 23204
  • 71
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 10897
  • 25