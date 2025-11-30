Популярни
Министър-председателят Росен Желязков ще участва в церемония по представяне на колоездачната обиколка на Италия
  30 ное 2025 | 16:34
  • 202
  • 0
Министър-председателят Росен Желязков ще участва в церемония по представяне на колоездачната обиколка на Италия

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в официалната церемония, на която ще бъдат представени стартът и маршрутът на колоездачната обиколка на Италия – „Giro d’Italia 2026“. Събитието ще се състои на 1 декември в Рим, съобщиха от правителствената информационна служба.

България е избрана за домакин на откриването (Grande Partenza) на „Giro d’Italia 2026“, както и на първите три етапа на едно от най-значимите световни спортни събития, които ще се проведат през май 2026 г.

Събитието представлява изключителна възможност за популяризирането на България като туристическа и спортна дестинация в световен мащаб. С домакинството си България има възможност не само да привлече туристи, но и да утвърди своя бранд като целогодишна, разнообразна и конкурентна дестинация на международната туристическа карта, посочиха от кабинета.

В делегацията, водена от министър-председателя, са и министърът на младежта и спорта Иван Пешев и министърът на туризма Мирослав Боршош.

До момента България никога не е била домакин на колоездачно състезание от подобен мащаб. Обиколката на Италия всяка година е следена на живо от между 2 и 3 милиона души, както и десетки милиони пред телевизионни екрани в цял свят. Участие в триседмичната надпревара взимат 23 отбора, всеки от по осем колоездачи, които трябва да изминат по над 3000 километра, преди да достигнат до финала в Рим. Сред участниците ежегодно са най-големите имена в двуколесния спорт, а сред имената на победителите личат тези на белгиеца Еди Меркс, италианците Фаусто Копи, Фиоренцо Мани, Феличе Гимонди, Жилберто Симони, Иван Басо, Винченцо Нибали, французите Бернар Ино и Жак Антекил, испанеца Мигел Индураин, колумбийците Наиро Кинтана и Еган Бернал, британеца Крис Фрум и словенците Примож Роглич и Тадей Погачар. През 2025 година победител в Обиколката на Италия стана британецът Саймън Йейтс, който с представянето си заслужи емблематичната „розова“ фланелка.

