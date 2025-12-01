Кимели и Ван Лент повеждат силен белгийски отбор за Лагоа 2025

Световният сребърен медалист на 5000 метра Исак Кимели е сред най-изявените имена в състава на Белгия за Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа (Португалия) на 14 декември.

Кимели, за когото това ще бъде 12-то участие на шампионата, е печелил индивидуални медали при юношите до 20 и до 23 години, както и при мъжете. Преди девет години, в Киа 2016, той спечели индивидуалната титла до 23 години, а също така беше част от златния отбор на Белгия в надпреварата при мъжете в Брюксел 2023.

31-годишният атлет два пъти е стъпвал на индивидуалния подиум на европейските първенства по крос кънтри. През 2018 г. той спечели сребро, отстъпвайки единствено на Филип Ингебригтсен, а през 2022 г. добави и бронз към колекцията си. Миналата година той остана на крачка от медала, завършвайки четвърти в състезание, спечелено от Якоб Ингебригтсен, който ще защитава титлата си.

Заедно с Кимели ще стартират Джон Хейманс и Гийом Гримар, които също бяха част от победоносния отбор на Белгия на домашна земя в Брюксел преди две години, както и специалистът на 1500 метра Рубен Верхейден.

Белгия има амбиции да спечели трети пореден отборен медал и в надпреварата при жените. Техният състав включва завършилата на четвърто място миналата година и носителка на Европейската купа на 10 000 метра Яна Ван Лент, както и Лиза Ромс, която победи Ван Лент в битката за титлата на Белгия по крос кънтри в неделя.

Отборът е подсилен и с участието на европейската шампионка на полумаратон Клое Ербие, въпреки че тя планира да се състезава на маратона във Валенсия на 7 декември – само седмица преди Европейското първенство по крос-кънтри.

Белгия ще изпрати отбори във всичките шест индивидуални дисциплини, както и в смесената щафета. Белгийците ще възлагат големи надежди и в състезанието при юношите до 20 години на европейския шампион на 5000 метра в същата възрастова група Уилям Рендерс, който в неделя спечели убедително титлата на белгийския шампионат по крос-кънтри.

Снимки: Gettyimages