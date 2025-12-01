Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Уникален! Хулио Веласко направи безплатен курс за над 1000 волейболисти в Буенос Айрес

  • 1 дек 2025 | 17:56
  • 2341
  • 1
Легендата на световния волейбол Хулио Веласко направи нещо уникално в родината си Аржентина през изминалия уикенд.

73-годишният Веласко, който в Париж 2024 изведе безапелационно женския тим на Италия до първа олимпийска титла, събра в Дома на волейбола в Олимпийския парк в Буенос Айрес над 1000 участници, които получиха от него безплатна консултация за тънкостите на волейбола.

И на 73 година Хулио Веласко показа отлична физическа форма и не се поколеба да покаже как се прави “попивка” на младите волейболисти пред бурни аплодисменти.

