Стив Крам и Стив Смит търсят новото поколение британски атлети

Термини като "набиране и задържане на млади спортисти“ може да звучат познато и дори изтъркано за по-опитните атлети и треньори. Въпреки това търсенето на нови бегачи, скачачи и състезатели в хвърлянията е безкраен процес.

През последните години, особено след пандемията, броят на младежите, които започват да се занимават с лека атлетика и поддържат интерес към нея до късните си тийнейджърски години и след 20-годишна възраст, изглежда намалява.

За да се пребори с тази тенденция, легендата в бягането на средни разстояния Стив Крам и иконата в скока на височина Стив Смит работят усилено през последните месеци. Те са съпредседатели на независима група, наречена Vision Group, която се опитва да намери решения на проблема в сътрудничество с атлетическите асоциации на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

"Знам, че хората ще кажат: "Вече сме минавали през това и никой не ни послуша“. Моля ви, не подхождайте с такава нагласа, защото и аз самият бях малко такъв“, споделя Крам.

"Помислих си: "Наистина ли трябва да минаваме през това отново?“. Но аз толкова много държа на нашия спорт и знам, че повечето от вас са същите. Затова вярвам, че трябва да опитаме“, добавя той. "Събрахме добра група от хора, които предложиха някои идеи. Те може да не са окончателното решение, но ни трябва нещо, от което да започнем.“

Освен Крам и Смит, в групата влизат олимпийската и световна шампионка на 400 метра Кристин Охуруогу, младата шотландска спринтьорка Тами Ошиново, директорът по спорта в университета в Лъфбъро Луиз Гиър, изпълнителният директор на Forte Talent и бивш главен изпълнителен директор на parkrun Ник Пиърсън, бившият състезател в хвърлянията и играч по ръгби лига Аби Екоку, треньорът на младежи Гари Лейбърн и спринтьорът ветеран и треньор в академия за млади атлети Ти Джей Осей.

Снимки: Gettyimages