Българските кикбоксьори се върнаха с куп медали от Световното в Абу Даби

България отбеляза по шампионски международния ден на кикбокса на 30 ноември, защото нашите състезатели се връщат с куп титли и медали от Световното първенство в Абу Даби.

Родните бойци за пореден път показаха отлична подготовка, силна воля и изключителен боен дух, благодарение на което страната ни се нареди по брой медали до Италия, Хърватия, Украйна и Унгария. Националният отбор постигна исторически успех, оформяйки топ 5 в общото класиране на световното в Абу Даби с общо 18 медала, от които 8 златни, 4 сребърни и 6 бронзови отличия.

Борислав Радулов посвещава световната си титла на борбата за равноправие между кикбокс клубовете

Тимът на България в състав Калина Бояджиева, Христина Андонова, Александра Георгиева и Анелия Тодорова грабна златото, оставяйки след себе си силните отбори на Великобритания и Германия.

Статистиката „говори“ сама: Родните момичета триумфираха със 17:0 срещу Канада, постигнаха победа над Италия и триумфираха с 11:5 срещу Великобритания. Така те показаха какво означава воля, техника и отборно сърце.

Важно е да отбележим, че с два златни медала се поздрави многократната шампионка Калина Бояджиева, която грабна златото в стиловете „Пойнт файтинг“ и „Лайт контакт“ в категории съответно до 70 и до 65 кг.

Златни медали:

Борислав Радулов – стил „Пойнт файтинг“, кат. до 57 кг.

Калина Бояджиева – стил „Пойнт файтинг“, кат. до 70 кг.

Мартин Димитров – стил „Лайт контакт“, кат. до 94 кг.

Катрин Гемкова – стил „Лайт контакт“, кат. до 65 кг.

Калина Бояджиева – стил „Лайт контакт“, кат. до 70 кг.

Николай Драганов – стил „Киклайт контакт“, ветерани, кат. до 74 кг.

Сребърни медали:

Александра Георгиева – стил „Пойнт файтинг“, кат. до 55 кг.

Кирил Илиев – стил „Лайт контакт“, кат. до 57 кг.

Катрин Гемкова – стил „Киклайт контакт“, кат. до 65 кг.

Мария Петрова – стил „Киклайт контакт“ (ветерани)

Бронзови медали:

Николай Петров – стил „Пойнт файтинг“, кат. до 84 кг.

Христина Андонова – стил „Пойнт файтинг“, кат. до 65 кг.

Кристиян Милушев – стил „Пойнт файтинг“, кат. до 69 кг.

Кирил Илиев – стил „Киклайт контакт“, кат. до 57 кг.

Петьо Футлев – стил „ Киклайт контакт“, кат. до 74 кг.

Така, България завърши достойно надпреварата в татами стиловете с общо 14 медала, от които 6 златни, 3 сребърни и 5 бронзови.