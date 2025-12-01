Борислав Радулов посвещава световната си титла на борбата за равноправие между кикбокс клубовете

Борислав Радулов беше сред седемте българи при мъжете, които спечелиха индивидуални световни титли на шампионата в Абу Даби. Радулов беше награден лично от Галин Димов председателя на Българска конфередерация по кикбокс и муай тай. Борислав срази конкуренцията в категория до 57 кг в стил "пойнт файтинг".

Ето какво написа Радулов във Фейсбук по случай успеха си (без редакторска намеса):

"За пореден път доказах на себе си, че изпитанията, които ни се дават са тези препятсвия, които те изграждат като човек. 2025г. за мен ще остане не само годината в която станах Световен Шампион, а годината , в която преминах през периоди на голямо огорчение, предателства и човешка завист и злоба. Зад тези моменти на радост, стои един цял живот превърнат в непрекъсната битка между правилното и неправилното, между морала и беззаконието, с една дума между Бога и Света. Далеч съм от мисълта, че сам без всичките молитви изречени за мен щях да стигна до тук, но смятам, че не Световната ми титла, а моят пример е важното тук. Важното е, че едно обикновено момче, "мачкано цял живот", както наскоро се изразиха двамата български съдии с голямо съжаление, че не съм домачкан , продавано и търгувано от Деница Миленкова и Иван Георгиев, съботирано и изключвано от Национален отбор от Иво Деспотов, това момче днес се пребори за всички български деца, желаещи да се занимават със стила пойнтфайтинг. Показах, че ВСЕКИ МОЖЕ стига да има дух на смелост , любов , себевладение и вяра. Аз изживях момент, в който тези хора се опитаха да настроят дори нацията срещу мен. Сега ще кажа пред всички българи, Аз Борислав Радулов отказах немалко привлекателни покани от Света за работа и като състезател и като треньор, но съм тук в България и станах Световен Шампион за Държавата си, за Федерацията си и за българските деца. Благодаря на всички, които бяха до мен на самото състезание Галин Димов, Влади Вълев, Петър Петров, Георги Георгиев, Илко Аджов, Драгомир Йорданов, Венета Георгиева, хора с наистина големи "български" сърца..

А сега ще кажа: "Тренер, обичам те, благодаря ти, че ме изгради, не само като пойнтфайтър, но и като истински спортист с голямо "С". В НСА разбрах, че си ме подготвял професионално и цялостно през целия ми живот и аз се чувствах отлично във всеки един спорт. Ивайло Радулов е човекът, развил спорта пойнтфайтинг кик бокс до такова ниво, че България вече може да бъде част от Световния елит. Дали нашите състезатели сами ще съсипват кариерите си е техен личен избор, въпросът е, че който желае истински да следва този път той вече е измислен и утъпкан. Ще повторя думите си от преди.

Мечтая и в България да отида на Държавно Първенство, където в надпреварата за национален Шампион участват 30-40 клуба както се случва в целия Свят. Искам чувството на принадлежност, любов и грижа, което ми подариха хората от ринга тук на Световното Първенство в Абу Даби, да бъде изградено с времето и на татамитата. Искам да работя спокойно в държавата, в която съм роден. Искам децата на България да растат и да се развиват в нормална Европейска Държава.

ПОСВЕЩАВАМ СВЕТОВНАТА СИ ТИТЛА НА БОРБАТА ЗА РАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ КЛУБОВЕТЕ и за свободния избор на всеки човек."