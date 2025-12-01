Мира Тодорова и Викторина Химеджи с 13-а победа в японската V-лига

Бившата националка Мира Тодорова и японският Викторина Химеджи отбелязаха седма поредна и общо 13-а победа в японската V-лига. Състезателките от остров Хоншу надделяха над Куинсис Кария с 3:2 (14:25, 26:24, 23:25, 25:21, 15:10) в среща от 16-и кръг.

Тодорова и съотборничките й са на трета позиция в таблицата с 13 победи и 3 загуби. Мира Тодорова се разписа с 11 точки (1 ас, 4 блокади). Камила Мингарди завърши с 31 точки (2 блокади). На 6 декември (събота) Викторина Химеджи среща Гънма Грийн Уингс, в 07:05 ч.