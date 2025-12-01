Денис Карягин заби 27 точки, Руси Желев добави още 13 точки, но Мачерата допусна драматична загуба

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха четвърта загуба в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед.

Воденият от Романо Джанини отбор отстъпи като гост на лидера Групо Конзоли Сферк (Бреша) с 2:3 (25:21, 17:25, 21:25, 25:23, 15:10) в мач от 7-иs кръг.

Денис Карягин реализира 27 точки (1 ас, 2 блокаq 47% ефективност в атака, 9% перфектно и 27% позитивно посрещане - +14) и бе над всички.

Руси Желев завърши с 13 точки (2 аса, 41% ефективност в атака, 13% перфектно и 38% позитивно посрещане - +2).

За Бреша бившият волейболист на Тренто Оресте Кавуто се отчете с 22 точки (3 аса, 2 блока), с 15 точки се разписа Алесандро Тондо (1 блокада).

Мачерата е на 10-ата позиция в таблицата с 8 точки (3 победи, 4 загуби). Бреша е втори със 17 точки (6 победи, 1 загуба).

В следващия кръг Мачерата среща Ема Вилас Кодиеко Лупи (Сиена). Бреша среща Равена с Християн Димитров и Самуил Вълчинов на 3 декември (сряда).