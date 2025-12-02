Валенсия се добра до точка на "Вайекас"

Райо Валекано и Валенсия завършиха 1:1 в последен двубой от 14-тия кръг на Ла Лига. Нобел Менди откри в полза на домакините, но Диего Лопес изравни за "прилепите", които се отдалечиха на 2 точки от зоната на изпадащите.

Райо беше по-добрият отбор до почивката и можеше да води по-убедително, но Валенсия стигна до попадение в средата на втората част с един от двата си точни удара в мача. Тимът на Карлос Корберан е в серия от три поредни срещи без загуба и показва признаци на пробуждане след серията лоши резултати.

Райо Валекано припиля няколо положения в началото на срещата. Домакините имаха и претенции за дузпа след падане в наказателното поле на Хорхе де Фрутос, но реферът Хавиер Алберола подмдина ситуацията.

В 37-ата минута Жерард Гумбау центрира след късо изпълнен корнер и качи топката на главата на Нобел Менди, който не остави шансове на Юлен Агиресабала. Попадението беше първо за французина в Ла Лига.

В 59-ата минута стражът на Валенсия отрази силен удар на Гумбау. Малко по-късно изстрел на Диего Лопес се отклони от главата на Нобел Менди и заблуди Аугусто Баталия - 1:1. В края румънският национал Андрей Рациу беше близо до втори гол за Райо, но топката мина на сантиметри от гредата.

В класирането отборът от "Вайекас" е 9-и със 17 точки и само 13 отбелязани гола от началото на сезона.

Снимки: Gettyimages