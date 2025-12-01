Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Сет Къри ще подпише с Голдън Стейт Уориърс до края на сезона в НБА

Сет Къри ще подпише с Голдън Стейт Уориърс до края на сезона в НБА

  • 1 дек 2025 | 15:41
  • 243
  • 0
Сет Къри ще подпише с Голдън Стейт Уориърс до края на сезона в НБА

Гардът Сет Къри ще се присъедини към брат си - двукратния носител на приза за „Най-полезен играч в Националната баскетболна асоциация“ (МВП на НБА) Стеф Къри, в отбора на Голдън Стейт Уориърс, подписвайки договор до края на сезона, съобщи ESPN.

Сет Къри взе участие в лагера на „Воините“ в предсезонната подготовка, но не беше взет като част от тима в началото на редовния сезон заради финансови ограничения. Голдън Стейт имаше възможност да запази само 14 играчи в състава си, но сега ще може да добави още един.

35-годишният ветеран ще трябва да изчака, за да играе редом до брат си, тъй като Стеф Къри е аут за поне седмица с контузия.

Сет Къри ще участва в 12-ия си сезон в НБА, като досега е представлявал девет различни отбора, но все още не е играл заедно с брат си по време на редовния сезон. За последно беше на терена през пролетта за Шарлът Хорнетс, където имаше средно по 6,5 точки на мач, основно влизайки от пейката.

Голдън Стейт Уориърс е на осмо място в Западната конференция с баланс 11-10, а на 3 декември приема шампиона Оклахома Сити Тъндър.

