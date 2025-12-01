За две минути Пеп Гуардиола премина през победата над Лийдс, мача с Фулъм и жълтите картони на Донарума

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола даде необичайно кратка пресконференция преди утрешното гостуване на Фулъм. В рамките на две минути испанецът сподели вижданията си по няколко теми, свързани с драматичната победа над Лийдс, предстоящия мач и опасността Джанлуиджи Донарума да бъде наказан заради натрупани картони.

За победата на Лийдс и това дали през миналия сезон отборът е можел да спечели този мач:

- Не знам дали през миналия сезон бихме спечелили този мач срещу Лийдс. Не мога да гадая какво би се случило. В крайна сметка всичко зависеше от това дали Фил ще вкара топка в мрежата. Не определям манталитета на отбора с една победа. Не вярвам в такива неща.

Дали е притеснен от поведението на Донарума, който получи четвъртия си жълт картон през сезона:

- Имам много притеснения. Нещата са такива, каквито са. Не съм говорил с него по този въпрос.

За предстоящия мач с Фулъм:

- Марко Силва е там от много години. Винаги мачовете с тях са били турни. Организацията им е изключителна. Всяка година имам чувството, че с топката са все по-добри и по-добри. Труден съперник. Гледах мачовете им тези дни, вчера и днес - срещу Челси, срещу Арсенал, срещу Съндърланд. Винаги е много трудно на противника им да пробие.

За това дали Родри е готов:

- Не още. Все още не знам дали ще бъде на разположение за уикенда".

Снимки: Imago