Отиде си легенда на италианския тенис

Двукратният шампион на сингъл от Откритото първенство на Франция Никола Пиетранджели от Италия почина на 92-годишна възраст, съобщи Италианската тенис федерация.

„Емблематична фигура в италианския тенис, той остави след себе си изключително наследство. Ще липсва много на света на тениса“, се казва в изявлението.

Пиетранджели спечели титлата на сингъл от Откритото първенство на Франция през 1959 и 1960 г. Той също така достигна до финала на турнира през 1961 и 1964 г., губейки и двата мача от испанеца Мануел Сантана. През 1958 г. Пиетранджели спечели титлата на смесени двойки от Откритото първенство на Франция, а през 1959 г. и титлата на двойки. Той е един от само двамата италианци, спечелили титлата на сингъл от този турнир. Адриано Паната също постигна този подвиг през 1976 г. Джорджо де Стефани (1932) и Яник Синер (2025) също достигнаха до финала.

Сред италианците само Синер (4), Пиетранджели (2) и Паната (1) са печелили титли от Големия шлем на сингъл за мъже.

Като член на италианския национален отбор, Пиетранджели достига два пъти финала за Купа Дейвис (1960, 1961).

През 1986 г. Пиетранджели става първият италианец, въведен в Международната зала на славата на тениса.