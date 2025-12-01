Федерация по хокей на лед спря правата на скандалния рефер Василий Василев

Управителният съвет на Българската федерация по хокей на лед взе решение да спре правата на рефера Василий Василев заради недопустимото му поведение по време на мача между НСА и Ирбис Скейт (8:3) на 28 ноември.

Sportal.bg припомня, че реферът в ролята му на лайнсмен необяснимо удари с шайбата по главата българския национал Мартин Николов при спряна игра. Николов е сред най-опитните и именити български хокеисти, като има цели 11 сезона в най-големите хокейни нации в света - САЩ, Канада, Германия, Швеция, Словакия и Чехия.

В резултат на това и в очакване на забавилата се реакция на централата, по-рано днес от отбора на НСА официално предупредиха, че ще напуснат шампионата на България по хокей на лед, ако не последват адекватни действия от страна на федерацията по отношение на поведението на официалното лице.

През уикенда от Българската федерация по хокей на лед публикуваха в социалната платформа Фейсбук, съобщение, което гласеше: „БФХЛ извършва проверка на инцидента между лайнсмена Василий Василев и състезател Мартин Николов на мача между НСА и Ирбис-Скейт. След приключване на проверката БФХЛ ще се произнесе с решение.“

В обявеното преди минути протокол-решение от Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по хокей на лед“ се посочва:

"На свое заседание проведено на 01.12.2025г. Управителния съвет на БФХЛ, след като извърши проверка на действията на рефера Василий Василев на мача между НСА и Ирбис-Скейт проведен на 28.11.2025 г. взе следното решение:

Спира съдийските права на рефера Василий Василев.

Управителният съвет на БФХЛ”.