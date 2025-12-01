Пострадалият Мартин Николов: Последствията биха могли да бъдат потенциално тежки

Хокеистът от тима на НСА Мартин Николов заяви след скандалния инцидент по време на последния официален мач на отбора срещу Ирбис-Скейт и удара, който е получил от един от реферите, че „подобно отношение е абсолютно недопустимо“.

Той говори пред медиите на пресконференция, на която ХК НСА заплаши, че ще напусне първенството при мъжете, ако не последват адекватни действия от страна на Българската федерация по хокей на лед.

„Дългогодишен национален състезател съм по хокей на лед. Към момента съм състезател на ХК НСА и капитан на отбора. Хокеят през годините ме е отвел в топ първенства в Европа. Състезавал съм се в Чехия, Словакия, Швеция, Канада, САЩ и Германия“, представи се Николов и продължи:

„Поводът за настоящата пресконференция не е нападка към Българската федерация по хокей на лед, а напротив – искам да се аргументирам и да дам информация относно инцидентът, случил се по време на последния ни официален мач. В третия период, при спряна игра и в изчакване тя да бъде подновена, без никаква моя провокация, съдията на булата осъществи физически контакт с груба сила. Последва умишлен удар в областта на главата с шайба в ръка, докато съм в уязвима позиция, в която не мога да се предпазя и предизвика счупването на основна част от моя визьор – държачите. Ако не беше визьорът, последствията биха могли да бъдат потенциално тежки и да доведат до трайни увреждания – възможност да загубя зрение или счупен нос. Това действие беше напълно неочаквано, неоправдано и опасно.“

„Съдиите може да имат физически контакт с играчи, само когато се опитват да ги разтърват при сбиване или вероятност за ескалиране на напрежението. Но всичко е с мярка и не включва нанасяне на удари по какъвто и да било начин. Разполагам с видео материал от случилото се, както и със свидетели, които могат да потвърдят, както физическия контакт, така и последвалите словесни обиди и закани. Наличието на тези обективни доказателства е от съществено значение за безпристрастно и професионално разглеждане на случая от компетентните органи. Наред с физическия удар към мен бяха отправени обидни, арогантни и унизителни реплики, включително вулгарни изрази насочени към моето семейство, обидни квалификации, свързани с женски и полови органи, директни закани за физическа саморазправа след края на срещата. Подобно отношение е абсолютно недопустимо, още повече като се има предвид, че аз съм треньор на деца в същия клуб и подобно поведение на длъжностно лице предава пагубен пример, както на подрастващите, така и на цялата спортна общност. Чрез тези действия децата и родителите си изграждат грешна представя за спорта, като те не искат да оставят децата си в такава токсична среда, където се случват подобни ситуации“, каза още той.

„Важно е да отбележа, че това не е единичен случай. Същият този рефер е проявявал подобно агресивно поведение спрямо състезателите и преди. Преди 2-3 години по време на загрявка за официален мач той ме удари в главата със собствената си каска. Тогава устно сезирах Българската федерация по хокей на лед, но случаят остана нерешен и неразгледан. В почти всички срещи, в които въпросният рефер съдийства съм подлаган на постоянни вербални нападки и заплахи. През годините назад съм ставал свидетел и на други подобни прояви от това лице, изразяващи се във физическо насилие и саморазправа спрямо треньори, други състезатели и включително зрители. Такива действия подкопават доверието в съдийството, създават опасна среда и уронват имиджа на спорта като цяло. Застанах пред вас не, за да създавам напрежение, а да предам факти, да заявя своята позиция и настоявам за обективност и дисциплинарна реакция от страна на компетентните органи. Хокеят е силов, динамичен и емоционален спорт, но той трябва да бъде ръководен от хора, които поставят правилата, уважението и безопасността над всичко. Вярвам, че българският хокей може и трябва да се развива в среда на професионализъм и взаимно уважение. Именно заради това съм длъжен да говоря за това, което се случи. В тази връзка и с оглед на тежестта на случилото се, както и множеството предишни подобни прояви, ще бъде подаден официален сигнал и до Международната федерация хокей на лед, с цел да бъдат уведомени за ситуацията и да се предприемат необходими мерки, според международните стандарти“, добави Мартин Николов.

„Не на последно място искам да отбележа огромната подкрепа, която получих от моя клуб, съотборници, семейството ми, десетките родители, които се свързаха с мен от различни клубове, настоявайки да говоря заради бъдещето на техните деца и нашия любим спорт. Благодаря и на клубовете ЦСКА и Червена звезда, които също изразиха своята подкрепа към мен“, завърши хокеистът.

Единствената реакция от страна на хокейната федерация към момента е съобщение от преди ден в социалната платформа Фейсбук, което гласи: „БФХЛ извършва проверка на инцидента между лайнсмена Василий Василев и състезател Мартин Николов на мача между НСА и Ирбис-Скейт . След приключване на проверката БФХЛ ще се произнесе с решение.“