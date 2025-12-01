Димитър Димитров заби 25 точки, донесе победа №6 на Бусан

Националът Димитър Димитров постигна 5-а победа за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) във V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му победиха драматично Уоорикард Уон с 3:2 (23:25, 25:22, 25:18, 22:25, 15:10) в мач от 11-ия кръг.

Диагоналът Димитър Димитров изигра силен двубой и стана най-резултатен в двубоя с 25 точки (52% ефективност в атака).

Така Димитър Димитров е реализирал 239 точки от началото на сезона и е най-резултатният български волейболист в света в момента.