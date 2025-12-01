Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Трудна победа на Бостън срещу Кливланд

Трудна победа на Бостън срещу Кливланд

  • 1 дек 2025 | 11:16
  • 170
  • 0
Трудна победа на Бостън срещу Кливланд

Отборът на Бостън Селтикс победи Кливланд Кавалиърс със 117:115 с помощта на 42 точки от Пейтън Причард. В края на мача „келтите“ бяха близо до това да изпуснат преднината, която удържаха в по-голямата част от срещата, но се съвзеха и затвориха срещата с 8 точки от Причард в последните 2 минути.

За привлечения от Университета в Орегон гард това беше втори мач с над 40 точки, след като през миналия сезон записа 43 в среща срещу Портланд Трейл Блейзърс. Причард стреля при успеваемост 15 от 22 и 6 от 11 отдалеч за най-добрия си мач от началото на сезона.

Джейлън Браун записа четвъртия в кариерата си трипъл-дабъл с 19 точки, 11 асистенции и 12 борби, но стреля едва 3 от 13 от игра и направи 6 грешки, а 12 от точките му дойдоха от наказателната линия. Анфърни Саймънс влезе с 18 точки от пейката, а Джордан Уолш записа дабъл-дабъл с 14 точки и 11 борби.

За тима от Охайо Еван Мобли беше най-резултатен с 27 точки и 14 борби, Дариус Гарланд завърши с 21 точки и 8 асистенции, а Донован Мичъл се отчете с 18 точки, 8 асистенции и 7 борби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 1 дек 2025 | 06:39
  • 5323
  • 0
Кош със сирената на Сиакам донесе победата на Индиана над Чикаго в НБА

Кош със сирената на Сиакам донесе победата на Индиана над Чикаго в НБА

  • 30 ное 2025 | 11:14
  • 1075
  • 0
Дончич за мачовете с Далас: Винаги ще бъдат специални!

Дончич за мачовете с Далас: Винаги ще бъдат специални!

  • 30 ное 2025 | 04:58
  • 2127
  • 0
Берое Стара Загора спечели първа победа след оспорван мач срещу Монтана 2003

Берое Стара Загора спечели първа победа след оспорван мач срещу Монтана 2003

  • 29 ное 2025 | 20:41
  • 847
  • 0
Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

  • 29 ное 2025 | 14:29
  • 1272
  • 1
Ето кой срещу кого на 1/4-финалите за Купата на НБА

Ето кой срещу кого на 1/4-финалите за Купата на НБА

  • 29 ное 2025 | 13:03
  • 1306
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 4219
  • 2
Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 141738
  • 132
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 13214
  • 5
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 123976
  • 646
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 38785
  • 265
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 31455
  • 208