Трудна победа на Бостън срещу Кливланд

Отборът на Бостън Селтикс победи Кливланд Кавалиърс със 117:115 с помощта на 42 точки от Пейтън Причард. В края на мача „келтите“ бяха близо до това да изпуснат преднината, която удържаха в по-голямата част от срещата, но се съвзеха и затвориха срещата с 8 точки от Причард в последните 2 минути.

За привлечения от Университета в Орегон гард това беше втори мач с над 40 точки, след като през миналия сезон записа 43 в среща срещу Портланд Трейл Блейзърс. Причард стреля при успеваемост 15 от 22 и 6 от 11 отдалеч за най-добрия си мач от началото на сезона.

Джейлън Браун записа четвъртия в кариерата си трипъл-дабъл с 19 точки, 11 асистенции и 12 борби, но стреля едва 3 от 13 от игра и направи 6 грешки, а 12 от точките му дойдоха от наказателната линия. Анфърни Саймънс влезе с 18 точки от пейката, а Джордан Уолш записа дабъл-дабъл с 14 точки и 11 борби.

За тима от Охайо Еван Мобли беше най-резултатен с 27 точки и 14 борби, Дариус Гарланд завърши с 21 точки и 8 асистенции, а Донован Мичъл се отчете с 18 точки, 8 асистенции и 7 борби.