  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Поредна демонстрация на сила от Лейкърс, които този път надиграха Ню Орлиънс

Поредна демонстрация на сила от Лейкърс, които този път надиграха Ню Орлиънс

  • 1 дек 2025 | 10:57
  • 227
  • 0
Поредна демонстрация на сила от Лейкърс, които този път надиграха Ню Орлиънс

Лос Анджелис Лейкърс надигра Ню Орлиънс Пеликанс със 133:121 в мач без четирикратния носител на приза за „Най-полезен играч“ ЛеБрон Джеймс.

„Езерняците“ водиха през цялата среща след като спечелиха първата част с 46:27 и не оставиха шанс на опонента си. Отборът от Калифорния вече е с баланс от 15-4 и се намира в серия от седем поредни победи.

В отсъствието на Джеймс, Лука Дончич за пореден път блесна с 34 точки, 7 асистенции и 12 борби, а Остин Рийвс записа 33 точки и 8 асистенции. Деандре Ейтън се отчете с дабъл-дабъл с 22 точки и 12 овладени топки, а към тях добави и 4 чадъра.

За „пеликаните“ Брайс МакГауънс се отличи с 23 точки и 7 борби при 50-процентна успеваемост на стрелбата. Садик Бей добави дабъл-дабъл с 22 точки и 11 борби, а Джеремая Фиърс завърши с 21 точки.

