Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Оклахома Сити надделя над Портланд за 20-ата си победа

Оклахома Сити надделя над Портланд за 20-ата си победа

  • 1 дек 2025 | 10:49
  • 217
  • 0
Оклахома Сити надделя над Портланд за 20-ата си победа

Оклахома Сити Тъндър надделя над Портланд Трейл Блейзърс със 123:115 за 20-ата си победа от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

„Гръмотевиците“ повториха успеха си срещу същия опонент от седмица по-рано, но този път като гост, след като единственото им поражение през сезона дойде именно от Портланд. Тимът от Оклахома удължи победната си серия до 12 и вече е подсилен от гарда Джейлън Уилямс, който изигра втория си мач от началото на сезона след завръщане от контузия.

Шей Гилджъс-Алекзандър поведе отбора си с 26 точки и 5 асистенции, а Чет Холмгрен добави 19 точки и 9 борби. Ейджей Мичъл отбеляза 17 точки и по 5 в графите за асистенции и борби, а Джейлън Уилямс записа най-резултатния си мач за кампанията с 16 точки и 8 борби.

Най-резултатен в мача беше Дени Авдия, който записа и трипъл-дабъл с 31 точки, 10 асистенции и 19 борби, но това не достигна на отбора от Орегон за победата. Тумани Камара помогна с 19 точки и 8 борби, като 15 от точките му дойдоха от линията на тройката.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 1 дек 2025 | 06:39
  • 5323
  • 0
Кош със сирената на Сиакам донесе победата на Индиана над Чикаго в НБА

Кош със сирената на Сиакам донесе победата на Индиана над Чикаго в НБА

  • 30 ное 2025 | 11:14
  • 1075
  • 0
Дончич за мачовете с Далас: Винаги ще бъдат специални!

Дончич за мачовете с Далас: Винаги ще бъдат специални!

  • 30 ное 2025 | 04:58
  • 2127
  • 0
Берое Стара Загора спечели първа победа след оспорван мач срещу Монтана 2003

Берое Стара Загора спечели първа победа след оспорван мач срещу Монтана 2003

  • 29 ное 2025 | 20:41
  • 847
  • 0
Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

Съблекалнята на Партизан е напълно разцепена – Обрадович и половината отбор в конфликт

  • 29 ное 2025 | 14:29
  • 1272
  • 1
Ето кой срещу кого на 1/4-финалите за Купата на НБА

Ето кой срещу кого на 1/4-финалите за Купата на НБА

  • 29 ное 2025 | 13:03
  • 1306
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 4151
  • 2
Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 141687
  • 132
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 13187
  • 5
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 123959
  • 646
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 38766
  • 265
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 31446
  • 208