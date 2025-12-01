Оклахома Сити надделя над Портланд за 20-ата си победа

Оклахома Сити Тъндър надделя над Портланд Трейл Блейзърс със 123:115 за 20-ата си победа от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

„Гръмотевиците“ повториха успеха си срещу същия опонент от седмица по-рано, но този път като гост, след като единственото им поражение през сезона дойде именно от Портланд. Тимът от Оклахома удължи победната си серия до 12 и вече е подсилен от гарда Джейлън Уилямс, който изигра втория си мач от началото на сезона след завръщане от контузия.

Шей Гилджъс-Алекзандър поведе отбора си с 26 точки и 5 асистенции, а Чет Холмгрен добави 19 точки и 9 борби. Ейджей Мичъл отбеляза 17 точки и по 5 в графите за асистенции и борби, а Джейлън Уилямс записа най-резултатния си мач за кампанията с 16 точки и 8 борби.

Shai Gilgeous-Alexander pulls up and hits the midrange jumper! #ThunderUp



pic.twitter.com/yYYPOspylD — SleeperThunder (@SleeperThunder) December 1, 2025

Най-резултатен в мача беше Дени Авдия, който записа и трипъл-дабъл с 31 точки, 10 асистенции и 19 борби, но това не достигна на отбора от Орегон за победата. Тумани Камара помогна с 19 точки и 8 борби, като 15 от точките му дойдоха от линията на тройката.