  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Седем мача в НБА тази нощ

Седем мача в НБА тази нощ

  1 дек 2025 | 01:27
  • 307
  • 0
Седем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят седем мача от редовния сезон в НБА. Предстоят някои прелюбопитни сблъсъци.

Битките започнаха с рнен сблъсък между Юта Джаз и Хюстън, завършил с успех на гостите със 129:101.

В 01:00 са насрочени цели четири срещи. Първата от тях е суперинтересен сблъсък на третия срещу втория на Изток, съответно Ню Йорк Никс и Торонто Раптърс.

По същото време ще се изиграе и друг любопитен мач от Източната конференция между Кливланд Кавалиърс и Бостън Селтикс.

В този час е и срещата на шампиона Оклахома Сити Тъндър като гост на Портланд Трейлблейзърс.

Доста интересен се очертава и последният мач по това време между Филаделфия 76 и Атланта Хоукс, които също са един до друг в класирането на Изток.

В 02:00 часа пък предстои поредната супер любопитна среща между Минесота Тимбъруулвс и Сан Антонио Спърс, но този път битката е от Западната конференция между 6-ия и 5-ия във временното класиране.

В 04:00 пък един срещу друг застават Сакраменто Кингс и Мемфис Гризлис.

За финал е оставен двубоят между Лос Анджелис Лейкърс и Ню Орлиънс Пеликанс.

