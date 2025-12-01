Шифрин отвя конкуренцията и на слалома в Копър Маунтин

Микаела Шифрин спечели слалома в Копър Маунтин (САЩ), пети кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини. 30-годишната американка записа рекордната 104-та победа в състезанията за Големия кристален глобус и 12-та на родна земя. Това е общо 67-ми успех в слалома за нея и трети пореден в техничната дисциплина през настоящия сезон.

Шифрин водеше след първия манш и завърши втора във втория, което й осигури най-високата позиция на подиума в надпреварата на пистата в Колорадо.

Today’s podium! 🏆



🥇 Mikaela Shiffrin 🇺🇸

🥈 Lena Duerr 🇩🇪

🥉 Lara Colturi 🇦🇱 #fisalpine #worldcupcoppermountain



📸 FIS / ActionPress / Matan Coll pic.twitter.com/tJEAZIFwBa — FIS Alpine (@fisalpine) November 30, 2025

Петкратната носителка на Световната купа, която беше преследвана от контузии през миналия сезон, отново демонстрира класата си и беше неудържима, давайки заявка за спечелване на нови олимпийски титли и медали на Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо в началото на следващата година.

Микаела Шифрин завърши с общо време 1:48.75 минути (52.94 и 55.81 секунди), изпреварвайки с 1:57 секунди германката Лена Дюр. Трета се нареди албанката Лара Колтури, изостанала на 1:85 секунди зад днешната победителка.

В генералното класиране през сезона, състоящ се от общо 37 старта, води Шифрин с 368 точки, пред Колтури с 278 и Лена Дюр с 224 точки.

✨ Va a ser LA ESTRELLA de los @juegosolimpicos de #MilanoCortina2026



👸🏼 Mikaela Shiffrin vapulea a sus rivales en el eslalon #FISalpine de Gurgl: ¡Más de 1" de ventaja!



Viviste la 103ª 🏆 de la reina del esquí alpino en Eurosport y @StreamMaxES



🎙️ @ptrapla @caroruizc4 pic.twitter.com/Lx0slR9s32 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 23, 2025

В дисциплината слалом Шифрин е лидерка с 300 точки, пред Лара Колтури, която има 220.

Следващият кръг от Световната купа при жените (гигантски слалом) е на 6 декември в Канада.

